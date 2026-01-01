Ο καιρός κατά την αλλαγή του χρόνου είχε έντονο κρύο και χιόνια, όμως η Πρωτοχρονιά ήρθε με ηλιοφάνεια και χαμηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Το χιόνι που σκέπασε γρήγορα ορισμένες περιοχές, αναμένεται να λιώσει γρήγορα.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει σε ανάρτησή του ότι το ψύχος ήρθε γρήγορα, αλλά θα υποχωρήσει μέσα στις επόμενες ώρες. Στη συνέχεια, τις επόμενες 24 ώρες, οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, επιβεβαιώνοντας την ταχεία εναλλαγή του καιρού στη χώρα.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά είναι εξής:

«ΤΟ ΚΡΥΟ ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΤΣΟΥΒΑΛΙ ΚΑΙ ΦΕΥΓΕΙ ΜΕ ΤΟ ΒΕΛΟΝΙ»

Μπορεί η γνωστή παροιμία να λέει πως “το κρύο μπαίνει με το τσουβάλι και φεύγει με το βελόνι”, όμως στην περίπτωση αυτή φαίνεται πως -όπως συμβαίνει αρκετές φορές στη χώρα μας- θα ισχύσει το ακριβώς αντίθετο. Ο ισχυρός παγετός που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες αναμένεται να υποχωρήσει γρήγορα μέσα στο επόμενο διήμερο, καθώς το Σαββατοκύριακο θα σηματοδοτηθεί από θερμή μεταφορά αερίων μαζών.

Η αλλαγή αυτή θα αποτυπωθεί τόσο στις μέγιστες όσο και στις ελάχιστες θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει θεαματικά, ακόμη και κατά 8-10 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Έτσι, από τιμές της τάξης των 7-8 βαθμών, θα βρεθούμε κοντά στους 17-18 βαθμούς Κελσίου μέσα σε μόλις ένα διήμερο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πόσο γρήγορα μπορεί να εναλλάσσεται ο καιρός στη χώρα μας».

Ο υδράργυρος στο Βαθύσταλο Παρνασσού ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς έδειξε -20

Στο Βαθύσταλο Παρνασσού επικράτησε πολικό ψύχος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους -20 βαθμούς, ενώ στο χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμάκτσαλαν έφτασε τους -16 βαθμούς.

Παγετός, κατά τόπους πολύ ισχυρός, σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (01.01.2026), κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά. Η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στο Σέλι όπου ο υδράγυργος έδειξε -14,6 βαθμούς Κελσίου.

Ο Καιρός το πρώτο Σαββατοκύριακο του νέου έτους

Την Παρασκευή περισσότερη συννεφιά προβλέπεται στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο. Από το μεσημέρι στα βορειοδυτικά αναμένονται βροχές και χιόνια στα ορεινά. Σταδιακά μέχρι το βράδυ βροχές περιμένουμε και στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, και καταιγίδες στο Ιόνιο.

Σε μικρή άνοδο η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 10-13 βαθμούς. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3-5 μποφόρ και θα ενισχυθούν το απόγευμα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, και στο βόρειο Ιόνιο έως 7.

Το Σάββατο αναμένονται σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και πιο ήπιες βροχές στο ανατολικό Αιγαίο, με κατά περιόδους συννεφιά στις υπόλοιπες περιοχές. Τα κρύο θα μαλακώσει, με τη θερμοκρασία σε άνοδο , να πλησιάζει το μεσημέρι τους 15-17 βαθμούς. Ωστόσο πολύ ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη εντάσεως 7 και στο Αιγαίο 8 μποφόρ.