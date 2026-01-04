Την δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αντώνη Σαμαρά:

«Ο κ.Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές, ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση. Αυτήν την απλή, αλλά πολύτιμη αλήθεια θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».