Οι ελβετικές εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν, ότι το ζευγάρι Γάλλων διαχειριστών του μπαρ Le Constellation στο τουριστικό θέρετρο Κραν Μοντανά, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο τουλάχιστον 40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 119, έχουν τεθεί υπό ποινική έρευνα.

Η πιθανή αιτία της πυρκαγιάς ήταν τα βεγγαλικά στις φιάλες σαμπάνιας, που κρατούσαν σερβιτόροι πολύ κοντά στην οροφή, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας. Το ζεύγος Ζακ και Τζέσικα Μορέττι που διευθύνουν το μπαρ Le Constellation, είναι πλέον και επισήμως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, πρόκληση σωματικής βλάβης εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας, σύμφωνα με δήλωση το απόγευμα του Σαββάτου (3/1) της εισαγγελίας του καντονιού του Βαλαί.

Ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας της περιοχής του Βαλαί, Στεφάν Γκάνζερ, δήλωσε στο δημόσιο ραδιόφωνο SRF, ότι «ένα τόσο μεγάλο ατύχημα με πυρκαγιά στην Ελβετία, σημαίνει ότι κάτι δεν λειτούργησε σωστά, ίσως το υλικό, ίσως η οργάνωση επί τόπου». Πρόσθεσε ότι «κάτι δεν λειτούργησε σωστά και κάποιος έκανε λάθος, είμαι σίγουρος γι’ αυτό».