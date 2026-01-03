Οι τέσσερις πρώτοι νεκροί του τραγικού περιστατικού ταυτοποιήθηκαν, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές της Ελβετίας. Πρόκειται για δύο γυναίκες, ηλικίας 21 και 16 ετών, καθώς και δύο άνδρες, 18 και 16 ετών, όλοι ελβετικής καταγωγής.

Όπως ανακοίνωσε η ελβετική αστυνομία, οι σοροί των θυμάτων έχουν ήδη παραδοθεί στις οικογένειές τους, προκειμένου να τελεστούν οι ταφικές διαδικασίες.

Περαιτέρω στοιχεία, όπως τα ονόματά τους, δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί από τις αρχές, καθώς συνεχίζονται οι διαδικασίες ενημέρωσης των συγγενών.

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων θυμάτων παραμένουν σε εξέλιξη, με τις αρχές να εργάζονται εντατικά για τη συλλογή και επιβεβαίωση των στοιχείων.

Φωτογραφία ντοκουμέντο δείχνει μια γυναίκα με βεγγαλικά σε μπουκάλι πριν τη φονική πυρκαγιά

Φωτογραφία από το εσωτερικό του μπαρ Le Constellation λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της πυρκαγιάς που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 40 άτομα επαλήθευσε και παρουσιάζει το Sky News.

Δείχνει μια νεαρή γυναίκα να κάθεται στους ώμους ενός άνδρα, κρατώντας μπουκάλια σαμπάνιας με βεγγαλικά κοντά στην οροφή.

Ένα διαφημιστικό βίντεο για το μπαρ Le Constellation, που δημοσιεύτηκε στο YouTube το 2024, δείχνει γυναίκες με κράνη μοτοσικλέτας να περπατούν μέσα στο μπαρ κρατώντας βεγγαλικά σε μπουκάλια πάνω από τα κεφάλια τους.

Τι είναι η πυρκαγιά «flashover» και γιατί είναι τόσο θανατηφόρα;

Καθώς οι αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν την αιτία της πυρκαγιάς, έχουν διατυπωθεί εικασίες ότι ένα θανατηφόρο φαινόμενο που ονομάζεται «flashover» θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί η πυρκαγιά ήταν τόσο σοβαρή.

Αν και οι ακριβείς ορισμοί μπορεί να διαφέρουν, το flashover είναι γενικά η στιγμή κατά την οποία όλες οι επιφάνειες και τα αντικείμενα σε έναν χώρο έχουν θερμανθεί μέχρι τη θερμοκρασία ανάφλεξης.

Σε αυτό το σημείο, οι φλόγες ξεσπούν σχεδόν αμέσως σε όλη την επιφάνεια όλων των αντικειμένων του χώρου.

Η φλόγα είναι θανατηφόρα επειδή μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα και με προειδοποιητικά σημάδια που είναι δύσκολο να ανιχνευθούν.

Le début de l’incendie de #Crans_Montana #Suisse c’est surréaliste, personne ne panique ça continue à danser, ça film, et ça rigole pic.twitter.com/Z6hOqRd2Mi — Pessimpson (@LaCuillereAcafe) January 1, 2026

Οι πυρκαγιές σε υπόγεια είναι από τις πιο δύσκολες να αντιμετωπιστούν, σύμφωνα με ειδικό

Ένας συνταξιούχος πυροσβέστης μίλησε στο Sky News. Ένα υπόγειο με μία μόνο έξοδο, όπως φαίνεται να είναι η περίπτωση του μπαρ Le Constellation, θα πρέπει να φιλοξενεί μόνο περίπου 60 άτομα, υποστήριξε.

Ωστόσο, με μερικές εκατοντάδες άτομα να διασκεδάζουν στο μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, αμφισβητεί αν υπήρχαν αρκετές ή κατάλληλες έξοδοι.

Επίσης, επισημαίνει ότι οι πυρκαγιές σε υπόγεια είναι από τις πιο δύσκολες για τους πυροσβέστες.