Ένας από τους ιδιοκτήτες του μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, παρασύροντας στον θάνατο τουλάχιστον 40 άτομα και στέλνοντας στα νοσοκομεία με σοβαρά εγκαύματα άλλα 119 άτομα, μίλησε για πρώτη φορά σήμερα μετά την κατάθεση που έδωσε στην εισαγγελία του Βαλαί.

Ο Ζακ Μορέττι, 49 ετών, ο οποίος είναι Γάλλος υπήκοος, σε δηλώσεις του επέμεινε, ότι το μπαρ λειτουργούσε σύμφωνα με τους κανόνες. Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ελβετικό ειδησεογραφικό πρακτορείο 24 Heures, είπε ότι ο χώρος επιθεωρήθηκε τρεις φορές τα τελευταία 10 χρόνια και «όλα έγιναν σύμφωνα με τα πρότυπα». Αρνήθηκε δε να πει περισσότερα, λέγοντας ότι «δεν αισθάνεται καλά» μετά την τραγωδία.

Ο Μορέττι και η σύζυγός του Τζέσικα, 40 ετών, η οποία είναι επίσης Γαλλίδα, κατέθεσαν νωρίτερα στην γενική εισαγγελέα του Βαλαί, Μπεατρίς Πιγιού, ως «πρόσωπα που καλούνται να δώσουν πληροφορίες» και όχι ως ύποπτοι, όπως είπε η τελευταία, επισημαίνοντας πως η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο. Ερωτηθείσα αν έχουν ληφθεί μέτρα για την αποτροπή πιθανής διαφυγής υπόπτων από τη χώρα, η κ. Πιγιού απάντησε ότι «αν υπάρξει κίνδυνος διαφυγής, μπορούμε να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει διαπιστωθεί καμία ποινική ευθύνη».

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, η κύρια κατεύθυνση της έρευνας επικεντρώνεται στα πυροτεχνήματα τύπου «sparklers», τα οποία θεωρούνται ότι πιθανόν προκάλεσαν τη φωτιά. Η ίδια τα περιέγραψε ως «κεράκια γενεθλίων που μπορεί κανείς να αγοράσει σε οποιοδήποτε κατάστημα», ενώ πρόσθεσε ότι διεξάγονται έρευνες, για το αν επιτρέπεται η χρήση τους σε κλειστούς χώρους.

«Οι εγκαυματίες χρήζουν έως και 9 μήνες εντατικής θεραπείας»

Την ίδια ώρα, οι τραυματίες αντιμετωπίζουν έως και 9 μήνες εντατικής θεραπείας, μεταμοσχεύσεις δέρματος και μακροχρόνιες βλάβες, σύμφωνα με τον υπεύθυνο υγείας του περιφερειακού νοσοκομείου του Βαλαί. Ο Έρικ Μπονβίν τα νοσοκομεία ευθύνης του οποίου δέχτηκαν 62 από τους 119 ασθενείς, δήλωσε στον δημοσιογράφο του Sky News, Τζον Σπαρκς, ότι η ανάρρωση θα είναι πολύ δύσκολη.

«Επειδή έχουν εγκαύματα στο πρόσωπο. Υπάρχουν επίσης εγκαύματα στις αναπνευστικές οδούς» είπε και συμπλήρωσε: «Η θεραπεία θα διαρκέσει πολύ, πιθανώς αρκετούς μήνες -περίπου 6 έως 9 μήνες για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή τους. Έξι έως εννέα μήνες εντατικής θεραπείας». «Μετά από αυτό, ακολουθεί περίοδος αποκατάστασης» λέει, προσθέτοντας ότι θα χρειαστεί να γίνουν μεταμοσχεύσεις δέρματος.