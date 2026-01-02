Γάλλοι στρατιωτικοί γιατροί μεταβαίνουν στην Ελβετία για να συμμετάσχουν σε μια «αποστολή εκτίμησης των εγκαυματιών» μετά τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ του Κραν Μοντανά, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας.

Η ιατρική αποστολή περιλαμβάνει έναν πλαστικό χειρουργό, έναν αναισθησιολόγο, μια ειδικευμένη νοσηλεύτρια και έναν γιατρό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η ομάδα αναμένεται να φτάσει στην Ελβετία νωρίς το απόγευμα και θα παραμείνει για αρκετές ημέρες, προκειμένου να στηρίξει το έργο των ελβετικών υγειονομικών αρχών.

Στη Γαλλία, τα τμήματα εγκαυμάτων της Υπηρεσίας Υγείας του στρατού έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας. Ιδιαίτερη κινητοποίηση υπάρχει στα στρατιωτικά νοσοκομεία του Περσί, κοντά στο Παρίσι, και της Σεντ-Αν στην Τουλόν, τα οποία συνεργάζονται στενά με το υπουργείο Υγείας για τον κατάλληλο καταμερισμό των τραυματιών τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα.

Ήδη τρεις τραυματίες, δύο Γάλλοι και ένας Ελβετός, μεταφέρθηκαν το πρωί στη Λιόν και το Παρίσι. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Πασκάλ Κονφαβρέ, οι ελβετικές αρχές ζήτησαν από τη Γαλλία να παραλάβει ακόμη οκτώ τραυματίες.

Η τραγωδία σημειώθηκε την Πρωτοχρονιά, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε μπαρ του χιονοδρομικού κέντρου του Κραν Μοντανά, στο καντόνι του Βαλαί, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 100.