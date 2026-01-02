Η συνέντευξη Τύπου για την φωτιά στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία ξεκίνησε, έπειτα από μια μικρή καθυστέρηση, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των ελβετικών αρχών.

Η διαδικασία άνοιξε με σύντομες οργανωτικές αναφορές και την παρουσίαση των ομιλητών που θα συμμετάσχουν στη συνέντευξη.

Παρακολουθήσετε LIVE τις ανακοινώσεις:

Συλλυπητήρια από τον Ματίας Ρενιάρ – Επικαιροποιημένα στοιχεία για τους τραυματίες

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 119 τραυματίστηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο καντόνι του Βαλαί, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, Ματίας Ρενιάρ.

Ο Ρενιάρ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, στους τραυματίες αλλά και σε όσους αναμένουν με αγωνία νέα για τους δικούς τους ανθρώπους.

Όπως επιβεβαίωσε, περίπου οι μισοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Βαλαί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού αγνοουμένων.

«Οι αριθμοί αυτοί είναι βαθιά ανησυχητικοί», δήλωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για την «αφόρητη αναμονή» που βιώνουν οι οικογένειες των θυμάτων.

«Πρόκειται για μια τραγωδία για το Βαλαί, αλλά και για ολόκληρη την Ελβετία και την Ευρώπη», πρόσθεσε ο Ρενιάρ, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του γεγονότος που έχει συγκλονίσει τη χώρα.

Στις 9 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί τελετή στο Κραν-Μοντάνα, ώστε η τοπική κοινότητα να έχει την ευκαιρία να συγκεντρωθεί και να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς.

Η ελβετική αστυνομία συνεργάζεται με 9 χώρες για την ταυτοποίηση των θυμάτων

Η ελβετική αστυνομία συνεργάζεται με εννέα χώρες για την ταυτοποίηση των θυμάτων, σύμφωνα με δηλώσεις του αρχηγού της αστυνομίας του καντονιού Βαλαί, Φρεντερίκ Γκισλέρ, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε από τις ελβετικές αρχές.

«Η μοίρα περίπου 150 ανθρώπων μετατράπηκε σε φρίκη», ανέφερε ο Γκισλέρ, υπογραμμίζοντας ότι το «πιο σημαντικό καθήκον» αυτή τη στιγμή είναι η αναγνώριση των θυμάτων.

Όπως είπε, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί 113 από τους 119 τραυματίες. Οι αρχές έχουν προσδιορίσει και ορισμένες από τις εθνικότητές τους.

71 είναι Ελβετοί

14 Γάλλοι

11 Ιταλοί

4 Σέρβοι

1 Βόσνιος

1 Βέλγος

1 Πορτογάλος

Η διαδικασία ταυτοποίησης των νεκρών συνεχίζεται, όπως σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας.

Οι ελβετικές αρχές συνεργάζονται στενά με τις κυβερνήσεις της Γαλλίας, του Βελγίου, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, του Κονγκό, της Σερβίας, της Τουρκίας, της Ρουμανίας και των Φιλιππίνων για την ταυτοποίηση των θυμάτων και τον συντονισμό των ενεργειών.

Τα πυροτεχνήματα η αιτία της πυρκαγιάς

Η εισαγγελέας του καντονιού Valais, Μπεατρίς Πιγιού, δήλωσε ότι η εισαγγελία «δεν φείδεται προσπαθειών προκειμένου να εξακριβώσει τις συνθήκες του τραγικού αυτού γεγονότος».

Σύμφωνα με την ίδια, «φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από σπινθηροβόλα κεριά , γνωστά και ως flares, τα οποία είχαν τοποθετηθεί πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας».

Η εισαγγελέας πρόσθεσε πως «τα κεριά αυτά κρατήθηκαν πολύ κοντά στην οροφή, γεγονός που προκάλεσε ένα φαινόμενο flashover, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί εξαιρετικά γρήγορα».

Όπως ανέφερε, έχουν συλλεχθεί βίντεο και έχουν ληφθεί καταθέσεις από αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων και οι δύο Γάλλοι διαχειριστές του μπαρ.

«Θα μπορέσουμε να εξετάσουμε εάν υπάρχουν άτομα που φέρουν ποινική ευθύνη για το περιστατικό», σημείωσε η Πιγιού.

Σε περίπτωση που αυτό επιβεβαιωθεί, «και εφόσον τα πρόσωπα αυτά είναι εν ζωή, θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες για εμπρησμό από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια».

Δακτυλικά αποτυπώματα, προσωπικά αντικείμενα και DNA στη διαδικασία αναγνώρισης θυμάτων

Ο επικεφαλής της εγκληματολογικής αστυνομίας του Βαλαί, Pierre-Antoine Lengen, έκανε δηλώσεις σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με την πυρκαγιά που σημειώθηκε σε μπαρ της Ελβετίας.

Όπως ανέφερε, ειδικοί ιατροδικαστές, οδοντίατροι και αστυνομικοί εργάζονται εντατικά για την ταυτοποίηση των θυμάτων της τραγωδίας.

Σύμφωνα με τον Lengen, εξετάζονται δακτυλικά αποτυπώματα, προσωπικά αντικείμενα, ρούχα και δείγματα DNA προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης.

«Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που πρέπει να γίνει με εξαιρετική προσοχή – δεν μπορούμε να επιτρέψουμε λάθη σε αυτόν τον τομέα, ακόμη κι αν η αναμονή είναι δύσκολη», πρόσθεσε ο Lengen.