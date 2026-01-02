Μια φωτιά σε μπαρ στο ελβετικό θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς, είχε τραγική κατάληξη, με δεκάδες ανθρώπους να θεωρούνται νεκροί και περίπου 100 τραυματίες, σύμφωνα με τις αρχές. Το περιστατικό φέρνει στη μνήμη μια σειρά από θανατηφόρες πυρκαγιές σε νυχτερινά κέντρα, μπαρ και μουσικές σκηνές ανά τον κόσμο.

Τραγωδίες σε χώρους διασκέδασης

Τον Μάρτιο του 2025, πυρκαγιά και πανικός στο πολυσύχναστο κλαμπ Pulse στο Κότσανι της Βόρειας Μακεδονίας προκάλεσαν τον θάνατο 63 νέων ανθρώπων και τον τραυματισμό άνω των 200. Η φωτιά ξέσπασε από πυροτεχνικό εφέ που άναψε τη στέγη του χώρου.

Τον Απρίλιο του 2024, στο νυχτερινό κέντρο Masquerade στην Κωνσταντινούπολη, 29 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε φωτιά ενώ το μαγαζί βρισκόταν υπό ανακαίνιση. Το κέντρο στεγαζόταν σε ισόγειο και υπόγειο πολυκατοικίας 16 ορόφων.

Τον Οκτώβριο του 2023, πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο στη Μούρθια της Ισπανίας εξαπλώθηκε σε δύο γειτονικά μαγαζιά, προκαλώντας τον θάνατο 13 ανθρώπων.

Τον Ιανουάριο του 2022, φωτιά σε κλαμπ στο Σορόνγκ της Ινδονησίας, ύστερα από συμπλοκή δύο ομάδων, οδήγησε στον θάνατο 19 ατόμων. Την ίδια χρονιά, στο Liv’s Nightclub Yaouba στο Γιαουντέ του Καμερούν, έκρηξη από πυροτεχνήματα προκάλεσε φωτιά που σκότωσε 17 ανθρώπους.

Τον Δεκέμβριο του 2016, 36 άνθρωποι πέθαναν στην πυρκαγιά του αποθήκης-χώρου εκδηλώσεων Ghost Ship στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, κατά τη διάρκεια πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής.

Το 2015, φωτιά στο κλαμπ Colectiv στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, που ξεκίνησε από πυροτεχνήματα, προκάλεσε 64 θανάτους και περίπου 190 τραυματισμούς.

Το 2013, πάνω από 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Kiss nightclub στη Σάντα Μαρία της Βραζιλίας, όταν υλικό ηχομόνωσης πήρε φωτιά και απελευθέρωσε τοξικά αέρια.

Το 2009, 152 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κλαμπ Lame Horse στο Περμ της Ρωσίας, μετά από πυροτεχνικό σόου που άναψε τη διακόσμηση της οροφής. Ένα χρόνο νωρίτερα, στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, 67 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο κλαμπ Santika μετά από φωτιά που ξέσπασε την Πρωτοχρονιά.

Το 2004, 194 άνθρωποι πέθαναν στο κλαμπ Cromagnon Republic στο Μπουένος Άιρες, όταν φωτοβολίδα άναψε τη μόνωση της οροφής. Ο ιδιοκτήτης καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση. Το 2003, φωτιά στο Station nightclub στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ σκότωσε 100 άτομα, ενώ πάνω από 200 τραυματίστηκαν.

Το 2001, φωτιά σε καφέ στο Βόλενταμ της Ολλανδίας σκότωσε 14 ανθρώπους, ενώ το 2000, 309 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ντίσκο της κινεζικής πόλης Λουογιάνγκ, έπειτα από εργατικό ατύχημα με οξυγονοκόλληση.

Το 1998, εμπρηστική επίθεση σε ντίσκο στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας προκάλεσε 63 θανάτους. Το 1996, φωτιά στο Ozone Disco Pub στις Φιλιππίνες σκότωσε 162 νέους, ενώ το 1990, εμπρησμός στο κλαμπ Happy Land στη Νέα Υόρκη προκάλεσε 87 θανάτους.

Το 1983, πυρκαγιά στο κλαμπ Alcala στη Μαδρίτη στοίχισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους, ενώ το 1977, στο Beverly Hills Supper Club στο Κεντάκι, 165 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η πιο πολύνεκρη πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο στις ΗΠΑ σημειώθηκε το 1942 στο Cocoanut Grove στη Βοστώνη, με 492 νεκρούς, οδηγώντας σε αυστηρότερους κανονισμούς ασφαλείας.

Τέλος, το 1940, φωτιά στο Rhythm Night Club στο Μισισίπι των ΗΠΑ προκάλεσε 209 θανάτους, καθώς τα παράθυρα του χώρου είχαν κλειστεί για να αποτραπεί η είσοδος χωρίς εισιτήριο.

Με πληροφορίες από το abcNEWS

Διαβάστε ακόμα: