Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας συγκλονίζει την Ευρώπη, καθώς οικογένειες απευθύνουν εκκλήσεις για πληροφορίες σχετικά με τους αγνοούμενους αγαπημένους τους — πολλοί από αυτούς παιδιά — μετά τη φονική πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης που άφησε πίσω της 47 νεκρούς και 115 τραυματίες.

🔴🇨🇭 FLASH INFO – Une photo montre le départ de l’incendie sur de la mousse anti-bruit dans le bar de Crans-Montana. (@actureactinfo_)#Suisse #CransMontana #Incendie pic.twitter.com/QPvGyUELWp — Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς μετατράπηκε σε εφιάλτη όταν το μπαρ Le Constellation, στο χιονοδρομικό θέρετρο του Κραν Μοντανά, τυλίχθηκε στις φλόγες. Δεκάδες νέοι υπέστησαν εγκαύματα τρίτου βαθμού, ενώ οι αρχές δίνουν μάχη για την ταυτοποίηση των θυμάτων.

Οι οικογένειες των αγνοουμένων ζουν ώρες αγωνίας, περιμένοντας να μάθουν αν οι δικοί τους άνθρωποι βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη νοτιοδυτική Ελβετία.

Σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές, η σοβαρότητα των εγκαυμάτων καθιστά δύσκολη την αναγνώριση των σορών, ενώ η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες. Οι πρεσβείες ξένων χωρών προσπαθούν να εντοπίσουν αν ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται υπήκοοί τους.

Mourners held a vigil at the Swiss ski resort of Crans-Montana, less than 24 hours after around 40 people were killed and 115 injured when a fire ripped through a crowded bar during a New Year’s Eve party https://t.co/Pi7f8IqkR1 pic.twitter.com/z2zbTABT5W — Reuters (@Reuters) January 2, 2026

Αγωνία για τους αγνοούμενους νέους

Ο πρέσβης της Ιταλίας στην Ελβετία, Τζιαν Λορέντσο Κορνάδο, δήλωσε ότι έχουν ταυτοποιηθεί σχεδόν όλοι οι τραυματίες, ωστόσο τα ονόματα των θυμάτων δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Έξι Ιταλοί παραμένουν αγνοούμενοι και δεκατρείς νοσηλεύονται, ενώ οκτώ Γάλλοι αγνοούνται και εννέα τραυματίστηκαν.

Το πρώτο θύμα που ταυτοποιήθηκε είναι ο 17χρονος Ιταλός γκόλφερ Εμανουέλε Γκαλεπίνι. Ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν, χαρακτήρισε την πυρκαγιά «μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχει ζήσει η χώρα», καθώς «έκοψε απότομα πολλές νεανικές ζωές».

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Μαρτυρίες επιζώντων και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι η φωτιά πιθανώς ξεκίνησε όταν σπινθηριστές ήρθαν σε επαφή με την ξύλινη οροφή του υπογείου. Μία φωτογραφία δείχνει σερβιτόρα να κρατά σπινθηριστή πάνω στους ώμους συναδέλφου της, λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά.

Ακολούθησαν σκηνές χάους. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν ταχύτατα, ενώ εκρήξεις ακούγονταν σε όλο το κτίριο, προκαλώντας πανικό στους περίπου 200 θαμώνες. Οι περισσότεροι ήταν έφηβοι και νέοι ενήλικες που είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν συγκλονιστικές εικόνες ανθρώπων που πάλευαν να διαφύγουν μέσα από τον καπνό και τη στενή ξύλινη σκάλα. Πολλοί υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα, ενώ άλλοι έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία.

Εκκλήσεις οικογενειών για βοήθεια

Η οικογένεια της 15χρονης Ελληνίδας Αλίκης Καλλέργη απηύθυνε έκκληση για πληροφορίες μέσω κοινωνικών δικτύων. Η έφηβη, μόνιμη κάτοικος Ελβετίας, αγνοείται από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά γύρω στη 1.30 τα ξημερώματα.

Ανάλογες εκκλήσεις απευθύνουν οι συγγενείς του 16χρονου Γάλλου Αρτούρ Μπροντάρ, των αδελφών Αλίσια και Νταϊάνα Γκονσέ, ηλικίας 15 και 14 ετών, καθώς και της 22χρονης Γαλλίδας Εμιλί Πραλόν. Ο παππούς της τελευταίας έκανε δημόσια έκκληση για οποιαδήποτε πληροφορία.

Αγνοούμενος παραμένει και ο Σκοπιανός Στίβεν Ιβάνοβσκι, ενώ η μητέρα του Τζοβάνι Ταμπούρι από την Ιταλία ζητά απεγνωσμένα να μάθει αν ο γιος της βρίσκεται ανάμεσα στα θύματα.

Η στιγμή της καταστροφής

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά ξέσπασε όταν σπινθηριστής σε μπουκάλι σαμπάνιας άναψε την ξύλινη οροφή. Παρά τις προσπάθειες ενός θαμώνα να σβήσει τις φλόγες, αυτές εξαπλώθηκαν αστραπιαία, εγκλωβίζοντας δεκάδες ανθρώπους.

Επιζώντες περιέγραψαν σκηνές πανικού, με ανθρώπους να σπάνε παράθυρα για να αναπνεύσουν και να προσπαθούν να σωθούν μέσα από τον καπνό. «Ήταν σαν ταινία τρόμου», είπε ένας νεαρός αυτόπτης μάρτυρας.

Άλλη γυναίκα ανέφερε ότι η έξοδος κινδύνου ήταν εξαιρετικά στενή, γεγονός που δυσχέρανε τη διαφυγή. «Καταφέραμε να βγούμε την τελευταία στιγμή», είπε χαρακτηριστικά.

«Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο κι αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω επίσης»

«Αναζητώ τον γιο μου εδώ και 30 ώρες. Η αναμονή είναι αβάσταχτη, δηλώνει μητέρα του 16χρονου αγνοούμενου Αρθουρ, στο BFM TV, που προσπαθεί απεγνωσμένα να μάθει αν είναι νεκρός ή ζωντανός.

«Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο νοσοκομείο είναι. Αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο νεκροτομείο είναι. Αν ο γιος μου είναι ζωντανός, είναι μόνος στο νοσοκομείο και δεν μπορώ να είμαι στο πλευρό του».

💔 “We keep hoping.” Christophe & Laetitia Brodard continue their desperate search for their 16-year-old son Arthur, missing after the New Year’s Eve fire at Le Constellation bar in Crans-Montana. “Our hearts are shattered… but we still believe he might be alive.” Holding on… pic.twitter.com/Un5ED7QzDW — Mike (@DonMike_X) January 2, 2026

Το απόγευμα αναμένεται η επίσημη ενημέρωση των ελβετικών αρχών για τα θύματα, τους τραυματίες και τα αίτια της πολύνεκρης πυρκαγιάς στο κέντρο Constellation