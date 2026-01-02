Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι έφτασε το μεσημέρι στο σημείο της τραγωδίας στο κλαμπ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου κατέθεσε λουλούδια.

Δεκατρείς Ιταλοί παραμένουν στο νοσοκομείο, με πέντε από αυτούς να έχουν υποστεί «σοβαρά τραύματα και εγκαύματα», σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών.

Ο Ταγιάνι δήλωσε νωρίτερα ότι μόνο τρεις από τους τραυματίες που νοσηλεύονται δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Πρόσθεσε ότι 13 Ιταλοί νοσηλεύονται και έξι παραμένουν αγνοούμενοι.

Ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι, 16χρονος Ιταλός διεθνής γκόλφερ που ζούσε στο Ντουμπάι, είναι ο πρώτος ταυτοποιημένος νεκρός της τραγωδίας, καθώς οι αρχές αγωνίζονται για την ταυτοποίηση των νεκρών, αλλά και των τραυματιών.

«Σε ό,τι αφορά την έρευνα γύρω από το φονικό συμβάν, ο γενικός εισαγγελέας (της Ελβετίας) μου είπε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεκάδες ανακρίσεις. Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι ευθύνες για αυτή την τεράστια τραγωδία», δήλωσε ο Ιταλός ΥΠΕΞ. «Κάτι εδώ πήγε στραβά, κάτι δεν λειτούργησε, αλλά εναπόκειται στη δικαιοσύνη να διεξαγάγει την έρευνα και να αποδώσει ευθύνες», σημείωσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Η γαλλική εφημερίδα Le Midi Libre ανέφερε ότι μια Γαλλίδα ταυτοποίηθηκε μεταξύ των νεκρών στην πυρκαγιά. Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολίασε.

Η Ιταλία και η Γαλλία είναι μεταξύ των χωρών που έχουν δηλώσει ότι ορισμένοι από τους υπηκόους τους εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Αυστραλία έχει επίσης δηλώσει ότι ένας Αυστραλός υπήκοος τραυματίστηκε.