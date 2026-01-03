Ένας τραπεζίτης-ήρωας έσωσε δέκα νέους από την καταστροφή που προκάλεσε η φονική πυρκαγιά στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, ανοίγοντας με τη βία μια πόρτα κινδύνου ύστερα από αγωνιώδες τηλεφώνημα της έφηβης κόρης του που ζητούσε βοήθεια.

Ο 55χρονος Πάολο Καμπόλο έσπευσε από το σπίτι του προς το μπαρ Le Constellation, όπου κατάφερε να παραβιάσει μια πλαϊνή πόρτα, επιτρέποντας σε πανικόβλητους θαμώνες να διαφύγουν, καθώς το κτίριο τυλιγόταν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στις φλόγες και τον καπνό.

Η τραγωδία σημειώθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όταν πυρκαγιά ξέσπασε στο υπόγειο του κατάμεστου κλαμπ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό 119, εκ των οποίων οι 80 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο κ. Καμπόλο, Ελβετοϊταλός χρηματοοικονομικός αναλυτής, έτρεξε στο σημείο μετά το τηλεφώνημα της κόρης του, η οποία περίμενε να μπει στο μαγαζί και τον ενημέρωσε ότι ο φίλος της και οι φίλοι τους είχαν εγκλωβιστεί μέσα.

Καθώς η κύρια είσοδος είχε μπλοκάρει από τον κόσμο που προσπαθούσε να σωθεί, ο ίδιος εντόπισε μια πλαϊνή πόρτα και την άνοιξε με τη βία. Οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει έναν άνδρα να ανοίγει πόρτα στα δεξιά της εισόδου, από την οποία βγαίνει μια νεαρή γυναίκα σε κατάσταση σοκ, χωρίς να είναι σαφές αν πρόκειται για τον ίδιο.

Μιλώντας από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, ο πατέρας περιέγραψε τη φρίκη που αντίκρισε πίσω από την πόρτα: «Υπήρχαν σώματα παντού. Ζωντανοί αλλά καμένοι, κάποιοι με συνείδηση, άλλοι όχι. Ζητούσαν βοήθεια σε διάφορες γλώσσες. Ήταν πολύ νέοι».

Η δραματική διάσωση

Όταν έφτασε στο σημείο, οι πυροσβέστες και τα σωστικά συνεργεία βρίσκονταν ήδη εκεί. Αν και οι φλόγες είχαν υποχωρήσει, δεκάδες άνθρωποι παρέμεναν παγιδευμένοι μέσα στο κτίριο, το οποίο είχε γεμίσει καπνό, ενώ στην έξοδο επικρατούσε ασφυκτικός συνωστισμός.

Μαζί με έναν ακόμη άνδρα, ο Καμπόλο κατάφερε να ανοίξει τη δεύτερη πόρτα, πίσω από την οποία διέκρινε «χέρια και πρόσωπα». Αμέσως, αρκετοί άνθρωποι βγήκαν έξω, σώζοντας τη ζωή τους την τελευταία στιγμή.

«Δεν σκέφτηκα τον πόνο, τον καπνό ή τον κίνδυνο», είπε αργότερα. «Τραβούσα τα παιδιά έξω με γυμνά χέρια, ένα-ένα. Ήταν ζωντανά, αλλά πολλοί είχαν σοβαρά εγκαύματα».

Στην ερώτηση τι δεν θα ξεχάσει ποτέ από εκείνη τη νύχτα, απάντησε: «Τα βλέμματα. Την καθαρή απελπισία όσων ξέρουν ότι πεθαίνουν. Καμένοι άνθρωποι να σε κοιτούν και να σε παρακαλούν να μην τους αφήσεις εκεί. Αυτό δεν φεύγει ποτέ».

«Σπινθηροβόλα κεριά» η προφανής αιτία της πυρκαγιάς

Οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν «σπινθηροβόλα κεριά,» που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας ήρθαν πολύ κοντά στην οροφή του κτιρίου, δήλωσε σήμερα η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν.

«Όλα υποδηλώνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπινθηροβόλα κεριά που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας. Αυτά έφτασαν πολύ κοντά στην οροφή. Από εκεί, ακολούθησε μια γρήγορη, πολύ γρήγορη και εκτεταμένη πυρκαγιά», τόνισε η εισαγγελέας Πιού.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ ανέφερε ότι ταυτοποιήθηκαν 113 από τους 119 τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα άλλων τραυματιών.

Μεταξύ των τραυματιών είναι 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι πολίτες, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, καθώς και υπήκοοι της Βοσνίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Πολωνίας και της Πορτογαλίας.

Οι εθνικότητες δεκατεσσάρων από τους τραυματίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Ο αριθμός των νεκρών εξακολουθεί να ανέρχεται στους 40, ενώ η ταυτοποίηση συνεχίζεται.

«Περίπου 50 τραυματίες έχουν μεταφερθεί ή θα μεταφερθούν πολύ σύντομα σε εξειδικευμένα κέντρα εγκαυμάτων σε ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε παράλληλα ο Ματιάς Ρενάρ, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν.

Πηγές: Daily Mail, ΑΠΕ-ΜΠΕ, BBC, Guardian