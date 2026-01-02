Μια 15χρονη Ελληνίδα βρίσκεται ανάμεσα στους αγνοούμενους της φρικτής τραγωδίας που σημειώθηκε στο μπαρ Le Constellation, στο πολυτελές θέρετρο Κραν Μοντανά στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων.

Τα νέα ντοκουμέντα από τις στιγμές τρόμου που έζησαν μέσα στο μπαρ, που μετατράπηκε σε φλεγόμενη παγίδα θανάτου για τουλάχιστον 40 νεαρούς, προκαλούν σοκ. Η φωτιά εξαπλώνεται αστραπιαία μέσα στο μπαρ. Ένας νεαρός προσπαθεί να σβήσει τις φλόγες στο ταβάνι με μία πετσέτα. Είναι όμως αργά. Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκεται ένα κορίτσι ελληνικής καταγωγής. Η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, μόνιμη κάτοικος Ελβετίας, που είχε πάει με φίλες της στο μπαρ για την Πρωτοχρονιά.

Αγωνία για την 15χρονη Αλίκη

Ο αδερφός της που κάνει έκκληση για οποιαδήποτε πληροφορία, έφτασε στο μπαρ, μόλις ξέσπασε η φωτιά. Η περιγραφή του συγκλονίζει. «Έφτασε εκεί γύρω στη 01:00. Και στη 01:40 πέρασα μπροστά από το σημείο για να την χαιρετήσω και είδα ότι είχε πιάσει φωτιά. Είδα πως υπήρχε πολύς κόσμος. Η αστυνομία δεν με άφησε να περάσω. Προσπάθησα, αλλά με απομάκρυναν. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα εκείνη την ώρα και άρχισα να την ψάχνω» είπε αρχικά ο αδελφός της 15χρονης.

«Υπάρχει πολλή αγωνία, σύγχυση και άγχος. Αλλά είμαι και λίγο ήσυχος, γιατί βλέπω, πως το να έχεις νέα είναι ασήμαντο από μόνο του, επειδή κανείς δεν είχε νεότερα για τους δικούς τους. Προσπαθήσαμε να μπούμε στον λογαριασμό της στο Snapchat, για να δούμε τα τελευταία βίντεο που τράβηξε, για να καταλάβουμε που βρισκόταν μέσα στο μαγαζί», ανέφερε ο Ρόμεν Καλλέργης. Ο ίδιος προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής σε μία δραματική ανάρτηση, στην οπόία αναφέρει: ««Η Αλίκη δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε γι’ αυτήν».

Στο MEGA μίλησε και μία Ελληνίδα κάτοικος της περιοχής, φίλη της μητέρας της 15χρονης Αλίκης. «Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ήταν με τρεις φίλες της. Δεκαπέντε χρόνων είναι, πηγαίνει σχολείο εδώ στη Λωζάνη. Όλα τα παιδιά εδώ έχουν έρθει με τους γονείς τους και εκεί είναι το μέρος όπου πάνε τα παιδιά. Ο πατέρας είναι από Ελλάδα. Εγώ ξέρω τη μαμά, που της έχω στείλει ένα μήνυμα. Φυσικά χάλια πρέπει να είναι η γυναίκα», τόνισε η Μαριάννα Δρακοπούλου, κάτοικος της περιοχής και φίλη της οικογένειας της 15χρονης αγνοούμενης.

Η ελληνική κοινότητα της περιοχής κρατάει την ανάσα της, γνωρίζοντας πως όσο περνούν οι ώρες, οι ελπίδες για κάποιο καλό νέο από τις έρευνες ελαχιστοποιούνται. «Ο πατέρας της είναι ελληνικής καταγωγής, η μαμά της είναι Ιταλίδα, μένει στη Λωζάνη. Έχει ελβετική και ελληνική υπηκοότητα. Η περιοχή είχε Έλληνες. Μίλησα συγκεκριμένα με κάποιο παιδί, που είναι αυτής της ηλικίας και θα βρισκόταν εκεί και μου είπε, ότι ευτυχώς δεν ήταν εκείνο το βράδυ», είπε χαρακτηριστικά η κάτοικος της περιοχής, Ντόρα Χαρισιού.

Ντοκουμέντα από την εφιαλτική βραδιά

Την ίδια ώρα, τα εφιαλτικά ντοκουμέντα της βραδιάς αποτυπώνουν τον απόλυτο πανικό. Ένας νεαρός ανοίγει συρόμενη τζαμαρία, ενώ ο χώρος έχει γεμίσει ασφυκτικά από τον καπνό. Μία κοπέλα, τραυματισμένη στο λαιμό, ορμά έξω και τρέχει για να γλιτώσει.

Η ιταλική ομοσπονδία γκολφ ανακοίνωσε πως ο 17χρονος Εμμανουέλε Γκαλεπίνι, επαγγελματίας του αθλήματος, ήταν ο πρώτος από τους νεκρούς που ταυτοποιήθηκε, υποστηρίζοντας ότι εντοπίστηκε το κινητό του τηλέφωνο. Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ωστόσο, ανακοίνωσε αργότερα ότι ο 17χρονος νεαρός θεωρείται ακόμη αγνοούμενος.

«Βρήκαμε την πόρτα εξόδου κλειδωμένη»

Επιζώντες λένε, πως μέσα στον καπνό και τις φλόγες δεν υπήρχε πρόσβαση στην έξοδο ασφαλείας. Το συγκεκριμένο μαγαζί αποτελεί στέκι διασκέδασης για νέους ανθρώπους, ανάμεσά τους και τους Έλληνες της περιοχής.

Η ταυτοποίηση των σορών θα πάρει μέρες, όπως ανακοίνωσαν οι ελβετικές αρχές. Η εισαγγελέας στο Βαλέ ανακοίνωσε ότι φωτιά ξέσπασε από τα βεγγαλικά που υπήρχαν στα μπουκάλια σαμπάνιας.