Νέες φωτογραφίες αποκαλύπτουν ότι οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κλαμπ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία, όπου δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε φονική πυρκαγιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς είχαν συμμετάσχει οι ίδιοι σε εργασίες ανακαίνισης του χώρου πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Ο Ζακ Μορέτι, 49 ετών, και η σύζυγός του Τζέσικα, 40 ετών, που άνοιξαν το μπαρ Le Constellation το 2015, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, εφόσον αποδειχθεί ότι δεν τηρήθηκαν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 119, κυρίως νεαρών ηλικιών, με σοβαρά εγκαύματα τρίτου βαθμού. Ενώ οι ελβετικές αρχές επιβεβαίωσαν 40 θύματα, οι ιταλικές πηγές έκαναν λόγο για 47 νεκρούς.

Οι πρώτες ενδείξεις για τα αίτια

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ακουστική μόνωση από αφρώδες υλικό που κάλυπτε την οροφή του υπογείου. Το υλικό φαίνεται να πήρε φωτιά από σπινθήρα πυροτεχνήματος που κρατούσε πελάτης πάνω σε μπουκάλι σαμπάνιας, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί αστραπιαία.

Φωτογραφίες που εντοπίστηκαν σε λογαριασμό Facebook του ζευγαριού, ο οποίος δημιουργήθηκε το 2015 για να καταγράψει την ανακαίνιση του μπαρ, δείχνουν ότι η οροφή είχε απογυμνωθεί πλήρως εκείνη την περίοδο και στη συνέχεια καλύφθηκε με το συγκεκριμένο αφρώδες υλικό.

Σε μία από τις εικόνες, ο Μορέτι χαμογελά στην κάμερα μέσα στο εργοτάξιο τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς. Σε άλλη φωτογραφία, φαίνεται να παρακολουθεί τις εργασίες ενός εκσκαφέα στον χώρο του υπογείου, όπου αργότερα εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Οι δηλώσεις των ιδιοκτητών

Το ζευγάρι, μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά, υποστήριξε ότι είχαν τηρηθεί όλοι οι νόμοι και οι κανονισμοί ασφαλείας και ότι το μπαρ είχε ελεγχθεί τρεις φορές την τελευταία δεκαετία από τις αρμόδιες αρχές.

«Όλα έγιναν σύμφωνα με τους κανονισμούς», δήλωσε ο Ζακ Μορέτι στην εφημερίδα “La Tribune de Geneve”. «Δεν μπορούμε ούτε να κοιμηθούμε ούτε να φάμε. Δεν είμαστε καλά».

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι η σκάλα που οδηγούσε από το υπόγειο προς την έξοδο ήταν στενή ή ότι χρησιμοποιήθηκαν μη πυράντοχα υλικά στα έπιπλα ή στην ηχομόνωση της οροφής.

«Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να βοηθήσουμε στη διαλεύκανση των αιτιών. Οι δικηγόροι μας συμμετέχουν επίσης», πρόσθεσε.

Οι ελβετικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια στο ζευγάρι, το οποίο έχει ήδη ανακριθεί, σύμφωνα με τη γενική εισαγγελέα της περιφέρειας Βαλαί, Μπεατρίς Πιλού.

Η Πιλού δήλωσε ότι «υποθέτουμε πως η φωτιά ξεκίνησε από σπινθηριστές προσαρτημένους σε μπουκάλια σαμπάνιας. Από εκεί, επεκτάθηκε στην οροφή».

Πρόσθεσε ότι οι αρχές εξετάζουν τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και ζητήματα που αφορούν τις έξοδοι κινδύνου, τους πυροσβεστήρες και τον επιτρεπόμενο αριθμό θαμώνων του μπαρ.

«Η έρευνα περιλαμβάνει και τον αφρό της οροφής», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει ασαφές εάν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις, αν και είναι πιθανό να ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Η ίδια αρνήθηκε να σχολιάσει αν θα ληφθούν μέτρα για να αποτραπεί η διαφυγή του ζευγαριού από την Ελβετία, λέγοντας ότι «προς το παρόν δεν υπάρχει ποινική ευθύνη».

Έρευνα για τις συνθήκες ασφαλείας

Ο Στεφάν Γκανζέρ, κρατικός σύμβουλος αρμόδιος για την ασφάλεια στο Βαλαί, ανέφερε ότι δεν είχε γνώση για τυχόν ελλείψεις ασφαλείας στο κλαμπ, επισημαίνοντας ωστόσο: «Δεν γνωρίζω πότε ο δήμος έκανε τους ελέγχους. Δεν έχουμε λάβει αναφορές για παραλείψεις, αλλά υποθέτουμε ότι οι επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν».

Η Πιλού σημείωσε ότι περίπου 30 άτομα συμμετέχουν στην έρευνα, με προτεραιότητα την ταυτοποίηση των θυμάτων, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν να αρχίσουν τη διαδικασία του πένθους.

Η δύσκολη διαδικασία ταυτοποίησης

Ο επικεφαλής επιθεωρητής Πιερ-Αντουάν Λενζέν δήλωσε στην ίδια συνέντευξη Τύπου ότι άλλοι 30 ειδικοί εργάζονται στην ταυτοποίηση των θυμάτων, εξετάζοντας δείγματα DNA, οδοντιατρικά αρχεία και προσωπικά αντικείμενα.

Ο Λενζέν αναγνώρισε ότι η διαδικασία θα απαιτήσει χρόνο και ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες που ακόμη περιμένουν νέα για τους δικούς τους ανθρώπους.

Αυξάνεται ο αριθμός των τραυματιών

Όσον αφορά τους τραυματίες, η Πιλού ανέφερε ότι ο αριθμός τους ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς πολλοί από όσους βρίσκονταν στο Le Constellation προσήλθαν στα νοσοκομεία αρκετές ώρες μετά το περιστατικό.