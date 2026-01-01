O Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέο καυστικό σχόλιο, αυτή τη φορά με αφορμή την είδηση ότι ο Αμερικανός ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ Αλαμουντίν απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ τους χαρακτήρισε «δύο από τους χειρότερους όλων των εποχών στα πολιτικά προγνωστικά», ενώ δεν παρέλειψε να επιτεθεί στη Γαλλία, κάνοντας λόγο για «καταστροφική διαχείριση της μετανάστευσης» που, όπως είπε, έχει οδηγήσει σε αύξηση της εγκληματικότητας.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του Αμάλ και τα οκτάχρονα δίδυμά τους έγιναν επίσημα Γάλλοι πολίτες, παρά το γεγονός ότι ο ηθοποιός παραδέχθηκε πως δυσκολεύεται ακόμη να μιλήσει τη γαλλική γλώσσα, έπειτα από περισσότερες από 400 ημέρες μαθημάτων.

«Καλά νέα! Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ, δυο (πρόσωπα) από τα χειρότερα όλων των εποχών στα πολιτικά προγνωστικά, έγιναν επίσημα Γάλλοι πολίτες», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, σχολιάζοντας με ειρωνικό ύφος την είδηση.

Επίθεση κατά της Ευρώπης και του Μπάιντεν

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, γνωστός για τις εμπρηστικές του δηλώσεις, έχει εντείνει τις επικρίσεις του προς την Ευρώπη για το μεταναστευτικό ζήτημα μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.

«Δυστυχώς, η Γαλλία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εγκληματικότητας εξαιτίας της απόλυτα καταστροφικής διαχείρισης της μετανάστευσης, παρόμοιας με εκείνη που είχαμε υπό τον κοιμήση Τζο Μπάιντεν», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας τον μειωτικό χαρακτηρισμό που χρησιμοποιεί συχνά για τον Δημοκρατικό προκάτοχό του.

Χωρίς να παραθέτει τεκμηριωμένα στοιχεία, ο Τραμπ συνδέει συχνά την εγκληματικότητα με τη μετανάστευση, προκαλώντας αντιδράσεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς.

Η πολιτική διάσταση των δηλώσεων

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι εδώ και δεκαετίες ένθερμος υποστηρικτής του Δημοκρατικού Κόμματος. Ο Τραμπ, σχολιάζοντας με σαρκασμό, υποστήριξε ότι ο ηθοποιός έγινε «πιο γνωστός χάρη στην πολιτική παρά χάρη στις λιγοστές, εντελώς μέτριες ταινίες του».

Η Αμάλ Κλούνεϊ, δικηγόρος και υπερασπίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμμετείχε πρόσφατα σε ομάδα ειδικών που παρείχε συμβουλές στον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ο τελευταίος είχε ζητήσει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ και τριών ηγετών της Χαμάς.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση τόσο της κυβέρνησης του Ισραήλ όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών, ιστορικού συμμάχου της χώρας.

Αντιδράσεις στη Γαλλία

Η απόκτηση της γαλλικής υπηκοότητας από το ζεύγος Κλούνεϊ και τα παιδιά τους προκάλεσε συζητήσεις στη Γαλλία. Κυβερνητικά στελέχη του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν φέρονται να διαφώνησαν δημόσια, με μία υπουργό να κάνει λόγο για πολιτική «δύο μέτρων και δύο σταθμών», καθώς οι διαδικασίες για την απόκτηση υπηκοότητας έχουν γίνει πλέον πολύ πιο αυστηρές για τους υπόλοιπους αιτούντες.