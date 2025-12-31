Σε συλλήψεις προχώρησαν οι τοπικές αρχές στη Σερβία, μετά την άγρια και αναίτια επίθεση που δέχθηκε ο Γιάννης Τσουκαλάς, αμέσως μόλις αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής Kick Boxing στην πόλη Νόβι Πάζαρ.

Όπως δήλωσε ο Έλληνας αθλητής, «μας ενημέρωσαν ότι έγιναν πολλές συλλήψεις, σε πολλά άτομα που πιάστηκαν από την κάμερα, που ανέβηκαν πάνω και μετέπειτα έγινε όλος αυτός ο ντόρος».

Όπως μετέδωσε τo ΜEGA, η σερβική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τέσσερα άτομα, ηλικίας 28 έως 52 ετών, τα οποία ταυτοποιήθηκαν από καταγραφές της κάμερας. Τέσσερις ακόμη δράστες καταζητούνται για τη συμμετοχή τους στην απρόκλητη επίθεση κατά του Έλληνα πρωταθλητή εντός του ρινγκ.

Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά τη νίκη του Τσουκαλά, όταν επικράτησε με νοκ άουτ του Σέρβου Βαχίτ Κιτσάρα.

«Εγώ με το που έπεσα κάτω, δεν ήξερα εάν ήταν 20, 30, 70 άτομα, λέω από μέσα μου υπομονή, γιατί εκείνη τη στιγμή από την αδρεναλίνη δεν καταλαβαίνει τόσο τον πόνο, οπότε λέω υπομονή να τελειώσει, θα τελειώσει, πέρναγε ο χρόνος και έλεγα τι θα γίνει, υπάρχει περίπτωση να σοβαρέψει το πράγμα;», πρόσθεσε.

Τα χτυπήματα που δέχθηκε ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν αναίτια και πισώπλατα, με τον ίδιο να αποδίδει αυτή την επίθεση στο γεγονός ότι κάποιοι δεν μπόρεσαν να αποδεχθούν την ήττα του Σέρβου αθλητή μέσα στη χώρα του.

«Δεν περιμένανε αυτό το αποτέλεσμα με τίποτα, δεν το περιμένανε και εκεί είναι που χάσανε μάλλον και την ψυχραιμία τους και θολώσανε να το πω με απλά λόγια».

Η βία που δέχθηκε ο Γιάννης Τσουκαλάς ήταν ωμή, τη στιγμή μάλιστα, που δεν υπήρχε καμία σκιά για τη νίκη που πέτυχε. Κάτι που παραδέχθηκε και ο αντίπαλός του.

«Η διαιτησία ευνοούσε τον αντίπαλο παίκτη γιατί μην ξεχνάμε ήταν και μέσα στην έδρα του, με το δικό του κοινό, τον είχαν τοπικό ήρωα εκεί πέρα, οπότε μόνο ευνοημένος δεν ήμουν».

Ο Έλληνας πρωταθλητής, παρά αυτήν την ωμή και αναίτια επίθεση που δέχθηκε, κοιτά με αισιοδοξία το μέλλον, και σχεδιάζει πλέον τους επόμενους στόχους του για το 2026.