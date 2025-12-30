Θύμα ωμής οπαδικής βίας σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας του έπεσε ο αθλητής του kick boxing, Γιάννης Τσουκαλάς, ο οποίος αναδείχθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής έχοντας επικρατήσει του Σέρβου αντιπάλου του, ωστόσο η χαρά μετατράπηκε σε σοκ, καθώς μόλις επέστρεψε στη γωνία του για να πανηγυρίσει μαζί με τον προπονητή και τα μέλη της ελληνικής αποστολής, δέχθηκε άγρια επίθεση από οπαδούς του αντιπάλου του που ανέβηκαν στο ρινγκ με τις σκηνές της επίθεσης που ακολούθησαν καταγράφηκαν από κάμερες και κάνουν τον γύρο του κόσμου.

«Είναι οι εικόνες που φαίνονται και στο βίντεο. Γενικότερα, τώρα αυτό ήταν μία ομάδα συνδεσμίτες, οπαδικοί. Εγώ είχα ψυλλιαστεί από πριν, λίγο, όλη την κατάσταση. Δεν φανταζόμουν κάτι τόσο μεγάλο», ανέφερε αρχικά μιλώντας στην εκπομπή Live News ο kickboxer, Γιάννης Τσουκαλάς. Η επίθεση στο ρινγκ όπως φαίνεται και στο βίντεο, ξεκινά πισώπλατα και άνανδρα. Ο Γιάννης Τσουκαλάς δεν προκαλεί σε κανένα σημείο. Αφου έχει βγάλει τον αντίπαλό του knock out, πέφτει στην αγκαλιά του προπονητή του και αμέσως μετά γονατίζει, ως ένδειξη σεβασμού, όπως λέει. Τότε όμως ο αδελφός του αντιπάλου του τον πλησιάζει από πίσω και τον χτυπάει στο κεφάλι. Ακολουθούν συνεχή χτυπήματα, με κλωτσιές, γροθιές και αντικείμενα που εκτοξεύονται στο ρινγκ, με στόχο τα μέλη της ελληνικής αποστολής, που βρίσκονται παγιδευμένα.

Μετά το πρώτο χτύπημα ο Γιάννης Τσουκαλάς πέφτει στο ρινγκ και όπως φαίνεται, βάζει τα γάντια στο κεφάλι του, για να προστατευτεί. Στις εικόνες διακρίνεται ένας νεαρός με πράσινη φόρμα να τον πατάει και συνεχίζει να τον κλωτσάει, χωρίς να τον απομακρύνει κανείς. Το ρινγκ έχει γεμίσει από Σέρβους οπαδούς, με ορισμένους να έχουν σκαρφαλώσει στα σχοινιά και να βρίζουν τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή. «Επειδή είχε γύρω στα 1.500-2.000 άτομα το στάδιο και ήταν μία μερίδα ανθρώπων με 200-300 άτομα, δεν ξέρω ποσά ήταν, όπου έβλεπα το κλίμα και ήθελα να κρατήσω πιο χαμηλό προφίλ. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι ούτως ή άλλως είμαι σεβαστικός, δεν θα προκαλέσω. Προσπαθούσα να κάνω ακόμη πιο “χαμηλή” την παρουσία μου», συνέχισε ο Γιάννης Τσουκαλάς μιλώντας στο MEGA.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς θυμάται το κάθε δευτερόλεπτο από τα όσα έγιναν. Απέφυγε -όπως λέει- να πανηγυρίσει, αν και για τον ίδιο ήταν η σημαντικότερη επιτυχία της καριέρας του, επειδή έβλεπε το κλίμα ηλεκτρισμένο. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό σε μια μερίδα ανεγκέφαλων. «Εγώ πήγα κιόλας στη γωνία μου στην αρχή, χωρίς να πανηγυρίσω, που για μένα αυτό ήταν μία μεγάλη στιγμή, δηλαδή μου κόψανε και αυτή την χαρά, να μην αντιδράσω όπως θα ήθελα. Εγώ έβλεπα, ότι γενικότερα μετά επικρατούσε χάος, έκανα έτσι και τύπου σαν νόημα ότι “κατέβασέ με να μην προκαλέσουμε παραπάνω”. Και με το που με κατεβάζει και λέω κάτσε να δείξω ως ένδειξη σεβασμού, να σκύψω, “respect”, σεβασμός να πούμε, έρχεται μία ολόκληρη κερκίδα προς το ρινγκ. Ήταν 60-70 άτομα σίγουρα», τόνισε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του kickboxing.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα τον αδελφό του αντιπάλου του. Ο ίδιος εκείνα τα δευτερόλεπτα έβλεπε τους κόπους και τις προσπάθειες ετών να ανταμείβονται. «Με χτύπησε, ξάπλωσα κάτω για να προστατευτώ και άρχισαν 20-30, δεν καταλάβαινα γύρω μου τι γίνεται. Έβαλα τα χέρια στο κεφάλι με τα γάντια, φόραγα ευτυχώς και τα γάντια και ήταν πιο μαλακό, γιατί ένιωθα ότι με πατάνε. Ένιωθα το γάντι να βουλιάζει προς το κεφάλι μου», είπε στην συνέχεια ο Γιάννης Τσουκαλάς.

Σώθηκαν από «θαύμα»

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής έχουν συνειδητοποιήσει, ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν χειρότερη κατάληξη μετά την εισβολή των οπαδών. Όπως είπε ο Γιάννης Τσουκαλάς «μου ερχόταν από παντού, 360 μοίρες, παντού, παντού. Δεν καταλάβαινα. Στην πλάτη, στα πόδια. Ήμουν ξυπόλυτος και με πατάγανε κιόλας. Και ήμουν προς τη μέση του ρινγκ στην αρχή, οπότε είχαν ανέβει από λες τις μεριές».

Σύμφωνα με τα σερβικά ΜΜΕ, ο Γιάννης Τσουκαλάς μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου για προληπτικές εξετάσεις και κατόπιν επέστρεψε στην Ελλάδα. «Γενικότερα εγώ δεν έβλεπα τίποτα εκείνη την στιγμή. Δεν ήξερα αν είναι πέντε άτομα, αν είναι 100 άτομα, ένιωσα ότι απλά μου έρχονται από παντού», τόνισε χαρακτηριστικά ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής.

Τα χειρότερα ίσως αποφεύχθηκαν επειδή υπήρξε επέμβαση αστυνομικών, δύο λεπτά μετά το ξεκίνημα της επίθεσης. Με αυτές τις εικόνες ωμής οπαδικής βίας, να προκαλούν από αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις.