Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας 52χρονος ντελιβεράς το βράδυ της Τρίτης (2/12) στην Πάτρα, όταν του επιτέθηκαν επίδοξοι ληστές.

Σύμφωνα με το tempo24.news, όλα συνέβησαν στην οδό Ιωνίας και Σμύρνης, όταν ο 52χρονος δέχθηκε επίθεση από τουλάχιστον τέσσερα νεαρά άτομα Ρομά, τα οποία τον χτύπησαν με κλωτσιές και μπουνιές για να τον ληστέψουν, ενώ τον πέταξαν και κάτω από το μηχανάκι που οδηγούσε. Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, με τους περίοικους να βγαίνουν στο δρόμο και κάποιους από αυτούς μάλιστα να σπεύδουν να βοηθήσουν τον παθόντα.

Ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και άμεσα άνδρες της Άμεσης Δράσης κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν δύο από τους δράστες, έναν 21χρονο και έναν 22χρονο, με τους υπόλοιπους να διαφεύγουν και να αναζητούνται από την Ασφάλεια Πατρών, που ανέλαβε την υπόθεση. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, στο σημείο που συνελήφθησαν οι Ρομά οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας από κοινού και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών για τα περαιτέρω.