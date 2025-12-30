Με νοκ άουτ κατέκτησε τη νίκη ο Έλληνας αθλητής του kick boxing Γιάννης Τσουκαλάς απέναντι στον Βαχίντ Κιτσάρα, σε αγώνα που διεξήχθη στη Σερβία για τον επαγγελματικό παγκόσμιο τίτλο της WKU στα -67 κιλά. Ωστόσο, λίγα λεπτά μετά τη λήξη της αναμέτρησης, το πανηγυρικό κλίμα μετατράπηκε σε χάος.

Περίπου 50 άτομα εισέβαλαν στο ρινγκ και επιτέθηκαν στον Έλληνα πρωταθλητή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χρειαστεί η μεταφορά του σε νοσοκομείο. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από θεατές, στα οποία φαίνεται ο Τσουκαλάς να πανηγυρίζει τη νίκη του, πριν δεχθεί επίθεση από άτομα που βρέθηκαν αιφνιδιαστικά στον αγωνιστικό χώρο.

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης παραδέχθηκαν ότι δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν την τάξη, επικαλούμενοι έλλειψη επαρκούς προσωπικού ασφαλείας.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου, όπου υποβλήθηκε σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Αφού διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία, έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στην Ελλάδα.