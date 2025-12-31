Πυκνή χιονόπτωση στην Πολωνία προκάλεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας τεράστιες ουρές αυτοκινήτων, μήκους έως και 20 χιλιομέτρων, στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Βαρσοβία με το Γκντανσκ στη Βαλτική, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Εκατοντάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους μέσα στο ψύχος μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Όπως ανέφερε η αστυνομία, η κυκλοφορία έχει πλέον αρχίσει να αποκαθίσταται σταδιακά.

A severe snowstorm hits Poland, causing major traffic jams and road disruptions, while services struggle to clear the streets. pic.twitter.com/BD2KKwJXIl — Sprinter Press (@SprinterPress) December 31, 2025

«Η δύσκολη κατάσταση ξεκίνησε χθες μετά τις 4 το απόγευμα, όταν τα πρώτα φορτηγά στον αυτοκινητόδρομο S7 άρχισαν να δυσκολεύονται φτάνοντας στις ανηφόρες», δήλωσε ο Τομάς Μαρκόβσκι, εκπρόσωπος της αστυνομίας στη βόρεια πόλη Ολστίν. «Αυτό οδήγησε σε κυκλοφοριακό κομφούζιο σε μήκος περίπου 20 χιλιομέτρων στη διάρκεια της νύχτας».

News from Poland: Winter has strongly returned with heavy snowfall and blizzards, especially in northern regions where snow cover reaches up to sixty centimeters. IMGW issued third-degree warnings due to intense precipitation and strong winds causing drifts. Roads are slippery,… pic.twitter.com/2ZjIt8O0q2 — NEWSYFAST (@BroGameplayOFF) December 31, 2025

Ο υφυπουργός Υποδομών Στανισλάβ Μπουκόβιετς ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί από το περιστατικό.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP, σημειώθηκαν επίσης προσωρινά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο και σε αεροδρόμια, ωστόσο η λειτουργία τους αποκαταστάθηκε.