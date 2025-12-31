Πυκνή χιονόπτωση στην Πολωνία προκάλεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας τεράστιες ουρές αυτοκινήτων, μήκους έως και 20 χιλιομέτρων, στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Βαρσοβία με το Γκντανσκ στη Βαλτική, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Εκατοντάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους μέσα στο ψύχος μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Όπως ανέφερε η αστυνομία, η κυκλοφορία έχει πλέον αρχίσει να αποκαθίσταται σταδιακά.

«Η δύσκολη κατάσταση ξεκίνησε χθες μετά τις 4 το απόγευμα, όταν τα πρώτα φορτηγά στον αυτοκινητόδρομο S7 άρχισαν να δυσκολεύονται φτάνοντας στις ανηφόρες», δήλωσε ο Τομάς Μαρκόβσκι, εκπρόσωπος της αστυνομίας στη βόρεια πόλη Ολστίν. «Αυτό οδήγησε σε κυκλοφοριακό κομφούζιο σε μήκος περίπου 20 χιλιομέτρων στη διάρκεια της νύχτας».

Ο υφυπουργός Υποδομών Στανισλάβ Μπουκόβιετς ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί από το περιστατικό.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP, σημειώθηκαν επίσης προσωρινά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο και σε αεροδρόμια, ωστόσο η λειτουργία τους αποκαταστάθηκε.

