Πρώτοι υποδέχθηκαν την Πρωτοχρονιά οι νησιωτικοί προορισμοί του Ειρηνικού και στη συνέχεια πήραν τη σκυτάλη η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία.

Στη 13.00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος ο ουρανός του Όκλαντ φωτίστηκε από αμέτρητα βεγγαλικά. Επίκεντρο των εορτασμών, όπως κάθε χρόνο, το περίφημο Sky Tower στο κέντρο της πρωτεύουσας της Νέας Ζηλανδίας.

Στο Σίδνεϋ τα κινητά τηλέφωνα καταγράφουν την αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή του έτους. Ένα εκατομμύριο κόσμου συγκεντρώθηκε γύρω από το λιμάνι για να θαυμάσει αυτό το εντυπωσιακό σόου με τα πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα.

Για ακόμα μια χρονιά το θέαμα αποζημίωσε όσους το παρακολούθησαν από κοντά. Τα μέτρα ασφαλείας φέτος ήταν αυξημένα στην Αυστραλία στον απόηχο της τρομοκρατικής επίθεσης της 14ης Δεκεμβρίου που κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

Το 2026 έφτασε πριν από περίπου μία ώρα στην Ιαπωνία και στην Κορέα, με την Κίνα να είναι πανέτοιμη από πολύ νωρίτερα για την υποδοχή του νέου έτους.

Σε πλάνα που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters φαίνονται οι ουρανοξύστες και οι εικόνες που δημιούργησαν στον ουρανό, εκατοντάδες drone.

Οι εορτασμοί για την Πρωτοχρονιά περιλαμβάνουν πολλά πάρτι σε όλη τη χώρα με χορό και μουσική.

Πρώτοι πάντως άλλαξαν χρόνο οι κάτοικοι και οι επισκέπτες στη Δημοκρατία του Κιριμπάτι, στο λεγόμενο Νησί των Χριστουγέννων, που καταγράφεται ως το πρώτο σημείο του πλανήτη όπου αλλάζει το ημερολόγιο, καθώς και η Σαμόα.

Το πέρασμα στη νέα χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει με την Ελλάδα να ετοιμάζεται για την δική της Πρωτοχρονιά σε λίγες ώρες από τώρα, με την ελπίδα πως το 2026 θα είναι ένα έτος πολύ καλύτερο από αυτά που προηγήθηκαν.

