Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έλευση της νέας χρονιάς και τη μετάβαση από το 2025 στο 2026, με τον Δήμο Αθηναίων, τον Δήμο Πειραιά, την Περιφέρεια Αττικής και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να προσκαλούν τους πολίτες το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου σε μια μεγάλη γιορτή για την υποδοχή του νέου έτους.

Δήμος Αθηναίων

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο Δήμος Αθηναίων θα υποδεχθεί το 2026 με μια λαμπερή γιορτή, γεμάτη μουσική, χορό και πολλές εκπλήξεις στην πλατεία Συντάγματος.

Η εκδήλωση ξεκινά στις 22:00 με τις μελωδίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων.

Στη συνέχεια, ο Κωστής Μαραβέγιας θα ταξιδέψει το κοινό μέσα από αγαπημένα τραγούδια και πρωτότυπες διασκευές, με το χαρακτηριστικό του πολύχρωμο και χαρούμενο μεσογειακό του στυλ που συνδυάζει έντεχνο, βαλκανικό και λατινοαμερικάνικο ήχο.

Η Ρένα Μόρφη θα παρασύρει το κοινό με τη βελούδινη φωνή της και την εκρηκτική σκηνική της παρουσία, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει το προσωπικό της ρεπερτόριο, εμβληματικά λαϊκά τραγούδια και αναπάντεχες διασκευές.

Την παρουσίαση της μαγικής βραδιάς αναλαμβάνουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου, κρατώντας τον ρυθμό μέχρι τις πρώτες ώρες του νέου έτους.

Τα τελευταία λεπτά του 2025 ο ουρανός της Αθήνας θα μετατραπεί σε μια εντυπωσιακή σκηνή φωτός, από το μεγαλύτερο drone show που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην πόλη. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μαζί με τους παρουσιαστές και τους καλλιτέχνες, θα δώσουν το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης για την αλλαγή του χρόνου.

Η πρωτεύουσα Θα καλωσορίσει το 2026 με αθόρυβα και φιλικά προς το περιβάλλον πυροτεχνήματα υψηλής αισθητικής, με εντυπωσιακά φωτεινά χρώματα και μοναδικούς καλλιτεχνικούς σχηματισμούς.

Περιφέρεια Αττικής

Πρωτοχρονιά με λάμψη, χαρά, αγάπη και μοναδικές συναυλίες, με ελεύθερη είσοδο έχει προετοιμάσει η Περιφέρεια Αττικής σε δύο σημεία του λεκανοπεδίου, στο Πεδίον Άρεως και στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση.

Στο Πεδίον Άρεως η εκρηκτική Ελένη Φουρέιρα θα παρουσιάσει ένα μοναδικό show με όλες τις dance επιτυχίες της, ο ZAF θα φέρει τις δικές του ραδιοφωνικές επιτυχίες και τη δυνατή σκηνική του παρουσία, ενώ ο DJ Bobito θα φροντίσει για το απόλυτο clubbing κλίμα πριν και μετά την αλλαγή του χρόνου, σε μια βραδιά με φώτα, πυροτεχνήματα, δυνατή μουσική και χιλιάδες ανθρώπους να καλωσορίζουν το 2026 με την πιο γιορτινή διάθεση. Νωρίτερα, από τις 5:00 το απόγευμα, μουσικοί του δρόμου γεμίζουν το Χριστουγεννιάτικο Χωριό με ήχους και μελωδίες, εμφανίζονται σε διαφορετικά σημεία του Πεδίου του Άρεως και δημιουργούν μικρές, ζωντανές μουσικές σκηνές.

Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση μία ώρα πριν μας κάνει ποδαρικό το 2026, η Κλαυδία θα ταξιδέψει το κοινό με την φωνή της και τις πιο αγαπημένες μελωδίες στις πρώτες στιγμές του νέου χρόνου. Μαζί της οι DJ Playmen που θα ανεβάσουν με τους ξεσηκωτικούς ρυθμούς τους τη γιορτινή διάθεση, σε ένα dance party μέχρι πρωίας.

Λίγες ώρες νωρίτερα, στις 5:00, η μπάντα κρουστών COOKS μετατρέπει τη σκηνή σε κουζίνα, συνδυάζοντας τις συνταγές με τις παρτιτούρες. Η διασκέδαση όμως δεν σταματά μόνο εκεί, αφού οι επισκέπτες του Πάρκου έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε πολλές, χαρούμενες δραστηριότητες, όπως το stage των Δήμων με μουσικές και χορούς από όλη την Ελλάδα, το νοσταλγικό καρουζέλ με τις κλασικές χριστουγεννιάτικες παραστάσεις, τον παιχνιδότοπο και το παγοδρόμιο για όλες τις ηλικίες, αλλά και ξεχωριστά happenings από street artists που «ξεφυτρώνουν» από κάθε γωνιά του Πάρκου.

Δήμος Πειραιά

Το πρώτο λιμάνι της χώρας, ο Πειραιάς, υποδέχεται το 2026 με ιδιαίτερη λαμπρότητα, προσφέροντας στους πολίτες και στους επισκέπτες μια μοναδική εορταστική εμπειρία. Κατά την αλλαγή του έτους ο Πύργος του Πειραιά θα φωτιστεί με ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα φωτισμών, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών, το οποίο θα είναι ορατό σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου.

Το φαντασμαγορικό αυτό γεγονός θα συνδυάζει εντυπωσιακά οπτικά εφέ, μουσική και δυναμικό ρυθμό, μεταφέροντας σε όλους ευχές για υγεία, ευημερία και χαρά για το νέο έτος. Ο Δήμος Πειραιά καλεί τους πολίτες και τους επισκέπτες να συμμετάσχουν στον εορτασμό και να υποδεχθούν το 2026 σε μια ατμόσφαιρα γιορτής και ενθουσιασμού.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποχαιρετά τη χρονιά που φεύγει και υποδέχεται το 2026 με ένα μεγάλο πάρτι για όλους. Όπως κάθε χρόνο, η Αγορά του Κέντρου Πολιτισμού γεμίζει φως, μουσική και κέφι, σε μια γιορτή που έχει πλέον καθιερωθεί ως αγαπημένη συνάντηση για μικρούς και μεγάλους.

Οικοδεσπότης της λαμπερής γιορτής είναι φέτος ο τραγουδιστής και ηθοποιός, Ζερόμ Καλούτα, ο οποίος θα παρασύρει το κοινό με την ενέργεια και τη ζεστασιά που χαρακτηρίζει τις εμφανίσεις του.

Το μουσικό έναυσμα της βραδιάς δίνει η Alexandra Sieti, μια νέα ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός που έχει ξεχωρίσει για την χαρισματική jazzy φωνή και τη σκηνική της παρουσία. Μαζί με την επταμελή μπάντα της, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει soul, funk και disco αναφορές. Από τις Sisters Sledge και τους Blues Brothers έως την Alicia Keys και τον Weeknd, η Alexandra Sieti και η μπάντα της γεμίζουν την Αγορά με ρυθμό και ενέργεια κάτω από τα φωτισμένα δέντρα του ΚΠΙΣΝ.

Αμέσως μετά, ο Sunshine Pedro αναλαμβάνει τα decks, για ένα μεγάλο open-air πάρτι που θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του 2026. Με επιρροές από τη house, disco και afro beat σκηνή, τα dj sets του Sunshine Pedro αποτελούν ένα εκρηκτικό μείγμα ρυθμών και μεταδοτικής ενέργειας, προσκαλώντας το κοινό να γιορτάσει κάτω από τον αττικό ουρανό.

Την ίδια στιγμή, τα Σιντριβάνια του Καναλιού «χορεύουν» σε εορταστικούς ρυθμούς, ενώ τα μεσάνυχτα ο ουρανός του Φαλήρου φωτίζεται από ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων, σηματοδοτώντας με λάμψη και χαρά την άφιξη του 2026.

Το Παγοδρόμιο και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος παραμένουν ανοιχτά, μόνο για αυτήν τη βραδιά, έως τις 2:00 το πρωί για όσους θέλουν να καλωσορίσουν τη νέα χρονιά με φιγούρες στον πάγο ή παίζοντας με τις εντυπωσιακές Φωτιστικές Εγκαταστάσεις. Κεράσματα και πολλές ακόμη εκπλήξεις ολοκληρώνουν το σκηνικό της πρώτης μέρας του νέου χρόνου.