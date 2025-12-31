Η βασίλισσα Καμίλα της Βρετανίας μιλάει για πρώτη φορά για τη σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε από έναν άνδρα μέσα σε τρένο όταν ήταν έφηβη και το πόσο εξοργισμένη ήταν.

«Όταν ήμουν έφηβη δέχτηκα επίθεση σε ένα τρένο. Το είχα ξεχάσει. Αλλά θυμάμαι ότι τότε ήμουν πολύ θυμωμένη. Ήταν θυμός και σκεφτόμουν ‘’γιατί συμβαίνει αυτό;’’. Ήταν ένα αγόρι… ένας ηλικιωμένος άντρας (τώρα), πιθανώς όχι πολύ μεγαλύτερος από μένα».

Σε συνέντευξή της στο BBC στη διάρκεια συζήτησης που προβλήθηκε με θέμα την έμφυλη βία η Καμίλα περιέγραψε την τραυματική της εμπειρία με στόχο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο γύρω από αυτό το σημαντικό θέμα.

-Πού σας επιτέθηκε;

-Σε ένα τρένο.

-Ήσασταν στο τρένο και ήταν κάποιος που δεν γνωρίζατε;

-Κάποιος που δεν γνώριζα, διάβαζα το βιβλίο μου και ξέρεις, αυτός ο νεαρός – άντρας – μου επιτέθηκε και εγώ αντιστάθηκα και κατέβηκα (από το τρένο). Θυμάμαι που κατέβηκα από το τρένο και η μητέρα μου με κοίταξε και μου είπε «Γιατί είναι όρθιες οι τρίχες του κεφαλιού σου και γιατί σου λείπει ένα κουμπί από το παλτό σου;»

Η 78χρονη Καμίλα ασχολείται εδώ και χρόνια με φιλανθρωπικές οργανώσεις και εκστρατείες που επιδιώκουν να δοθεί τέλος στη σεξουαλική και ενδοοικογενειακή βία και στηρίζουν τα θύματα.

Η επίθεση εις βάρος της αναφέρθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο όταν ξεκίνησε η προδημοσίευση ενός βιβλίου για τη βασιλική οικογένεια από την εφημερίδα Times.