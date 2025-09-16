Η κηδεία της δούκισσας του Κεντ, Κάθριν, αποτέλεσε μια σπάνια ευκαιρία για τον πρίγκιπα Άντριου να εμφανιστεί δημόσια σε βασιλική εκδήλωση, παρά τη συνεχιζόμενη εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ωστόσο, η παρουσία του στη νεκρώσιμη τελετή προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς ο δούκας του Γιορκ εθεάθη να γελά δυνατά με την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον, σε μια στιγμή που απαιτούσε περισυλλογή και σεβασμό.

Γέλια και αστεϊσμοί στη σκιά του ναού

Ο πρίγκιπας Άντριου, που έχει παραιτηθεί από τα επίσημα καθήκοντά του λόγω της σχέσης του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο και χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν, κάθισε στην πρώτη σειρά του Καθεδρικού Ναού του Γουεστμίνστερ, δίπλα στον βασιλιά Κάρολο, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον.

Κατά την έξοδο από τον ναό, και ενώ επικρατούσε κλίμα συγκίνησης, ο Άντριου καταγράφηκε από τις κάμερες να γελά ασταμάτητα με τη Σάρα Φέργκιουσον, ανταλλάσσοντας αστεία. Η στάση του αυτή φέρεται να προκάλεσε εμφανή αμηχανία στον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Σκιές από το παρελθόν και νέες αποκαλύψεις

Η εμφάνιση του πρίγκιπα Άντριου πραγματοποιήθηκε ενώ το σκάνδαλο Έπσταϊν έχει επανέλθει στην επικαιρότητα. Αφορμή αποτέλεσε η αποκάλυψη ενός «βιβλίου γενεθλίων» με εκατοντάδες μηνύματα και φωτογραφίες από φίλους του καταδικασμένου εγκληματία, μεταξύ των οποίων και ο Λόρδος Μάντελσον. Ο τελευταίος απομακρύνθηκε από τη θέση του ως πρέσβης των ΗΠΑ, μετά την αποκάλυψη ότι είχε χαρακτηρίσει τον Έπσταϊν «καλύτερό του φίλο» και είχε παρέμβει υπέρ της αποφυλάκισής του.

Η αναζωπύρωση της υπόθεσης έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο τον ρόλο του Άντριου, ο οποίος έχει κατηγορηθεί από τη Βιρτζίνια Τζούφρε για σεξουαλική κακοποίηση. Η Τζούφρε, που αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του 2025, είχε καταθέσει ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τον δούκα του Γιορκ όταν ήταν ανήλικη.

Αιτήματα για πλήρη διερεύνηση

Η οικογένεια της Τζούφρε ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Ο αδελφός της, Σκάι Ρόμπερτς, δήλωσε στο BBC:«Δεν έχει σημασία ποιος είσαι πρίγκιπας, βασιλιάς ή πρόεδρος. Αν είχες οποιαδήποτε συμμετοχή, πρέπει να λογοδοτήσεις. Το γεγονός ότι ο Άντριου εξακολουθεί να ζει σε παλάτια είναι προσβολή για τα θύματα. Αν αποδειχθεί η εμπλοκή του, πρέπει να φυλακιστεί ισόβια».

Παρότι του έχει επιτραπεί να παρευρίσκεται σε ιδιωτικές οικογενειακές τελετές, η παρουσία του σε μια τόσο επίσημη περίσταση επαναφέρει το ζήτημα της θέσης του εντός της βασιλικής οικογένειας.

Η απουσία της βασίλισσας Καμίλα

Η βασίλισσα Καμίλα δεν παρέστη στην κηδεία, καθώς αναρρώνει από οξεία ιγμορίτιδα, όπως ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

«Με μεγάλη λύπη, η Αυτού Μεγαλειότης δεν θα παρευρεθεί στη λειτουργία για τη δούκισσα του Κεντ. Οι σκέψεις και οι προσευχές της είναι με την οικογένεια», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η Καμίλα αναμένεται να επιστρέψει στα καθήκοντά της ενόψει της δεύτερης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία, με την επίσημη τελετή υποδοχής να έχει προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα στο κάστρο του Γουίνδσορ.

Ιστορική στιγμή: Ο βασιλιάς Κάρολος σε καθολική κηδεία

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ έγινε ο πρώτος Βρετανός μονάρχης από τον 17ο αιώνα που παρέστη σε καθολική κηδεία, παρακάμπτοντας το θρησκευτικό πρωτόκολλο με την παρουσία του στη νεκρώσιμη ακολουθία για τη Δούκισσα του Κεντ.

Η Κάθριν, δούκισσα του Κεντ, ήταν το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που ασπάστηκε τον Ρωμαιοκαθολικισμό από την εποχή του βασιλιά Καρόλου Β’ το 1685. Η λειτουργία τελέστηκε από τον καρδινάλιο Βίνσεντ Νίκολς στον Καθεδρικό Ναό του Γουεστμίνστερ.

Μήνυμα υψηλού συμβολισμού από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄

Κατά τη διάρκεια της τελετής, διαβάστηκε μήνυμα συλλυπητηρίων από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, το οποίο ανέγνωσε ο Αρχιεπίσκοπος Μιγκέλ Μόρι Μπουένδια. Το μήνυμα τόνιζε την «κληρονομιά της χριστιανικής καλοσύνης» της δούκισσας και εξέφραζε παρηγοριά στη βασιλική οικογένεια.

Το BBC χαρακτήρισε την κίνηση «υψηλού συμβολισμού», αναδεικνύοντας τους δεσμούς της δούκισσας με την καθολική πίστη και την επιρροή της στο εσωτερικό της μοναρχίας.

Μια τρυφερή στιγμή ανάμεσα σε βασιλιά και νύφη

Η πριγκίπισσα Κέιτ αποχαιρέτησε με έναν συγκινητικό τρόπο τον βασιλιά Κάρολο μετά το τέλος της λειτουργίας. Πριν επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του, η Κέιτ τον φίλησε στα μάγουλα και υποκλίθηκε, με την κίνησή της να υπογραμμίζει τον στενό δεσμό που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.

Ο βασιλιάς Κάρολος είχε αποκαλέσει την Κέιτ «την αγαπημένη μου νύφη» σε επίσημο δείπνο στην Κένυα, τον Οκτώβριο του 2023.

Η σχέση τους ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο τα τελευταία χρόνια καθώς και οι δύο διαγνώστηκαν με καρκίνο το 2024.