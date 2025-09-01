Η Βασίλισσα Καμίλα έπεσε θύμα απόπειρας σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο για τη Βασιλική Οικογένεια. Η Βασίλισσα λέγεται, ότι απέκρουσε τον άνθρωπο που πήγε να της επιτεθεί χρησιμοποιώντας το τακούνι του παπουτσιού της.Η απόπειρα επίθεσης περιγράφεται στο βιβλίο “Power and the Palace” από τον πρώην βασιλικό συντάκτη της εφημερίδας Times, Βαλεντίν Λόου.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά η Καμίλα διηγήθηκε στον Μπόρις Τζόνσον την συγκεκριμένη εμπειρίας της το 2008, όταν ήταν δήμαρχος του Λονδίνου.Το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη όταν η Βασίλισσα ήταν 16 ή 17 ετών σε ένα τρένο προς τον σταθμό Πάντινγκτον.Ο άνδρας λέγεται ότι άγγιζε την έφηβη Καμίλα Σαντ όταν έβγαλε το παπούτσι της και τον χτύπησε με αυτό.

Ο τρόπος αντίδρασης της όπως εκμυστηρεύτηκε στον Τζόνσον, είναι κάτι που της είχε πει η μητέρα της να κάνει αν βρεθεί ποτέ σε αυτή την κατάσταση.Όταν έφτασε στο Λονδίνο, ανέφερε το περιστατικό στο προσωπικό του σταθμού και ο άνδρας συνελήφθη.Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν έχει κάνει καμία επίσημη δήλωση για την ιστορία, αλλά δεν αμφισβητεί τις λεπτομέρειες της ιστορίας.

«Έκανε το υπεύθυνο πράγμα», δήλωσε η Λόου στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4.«Δεν ήταν μόνο πολυμήχανη και δυνατή, αλλά ήταν και υπεύθυνη πολίτης φροντίζοντας να συλληφθεί ο άνδρας».

Μεγάλο μέρος του δημόσιου έργου της Βασίλισσας τα τελευταία χρόνια αφορούσε την υποστήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής επίθεσης και βιασμού.Είναι προστάτιδα του φιλανθρωπικού οργανισμού SafeLives και έχει επισκεφθεί γυναικεία καταφύγια και κέντρα κρίσης βιασμού σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και παγκοσμίως.

Σε μια σειρά από δυνατές ομιλίες, έχει μιλήσει για το θάρρος όσων έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία και γιατί δεν πρέπει να αισθάνονται φόβο ή στιγματισμό όταν μιλούν ανοιχτά.

Σε μια ομιλία της το 2020, είπε: «Μέσα από τη δουλειά μου, έχω μιλήσει με πολλές γυναίκες που έχουν ζήσει με καταναγκαστικό έλεγχο και ενδοοικογενειακή βία και, ευτυχώς, βγαίνουν στην άλλη άκρη ως νικήτριες και όχι θύματα.

«Είναι μερικοί από τους πιο γενναίους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ. Οι ιστορίες τους είναι οδυνηρές και έχουν κάνει ακόμη και τους πιο σκληρούς ακροατές τους να δακρύσουν. Γι’ αυτό είναι τόσο ζωτικής σημασίας αυτά τα θύματα να μην αισθάνονται πλέον ντροπή ή ευθύνη».

Και σε μια δεξίωση στο Clarence House τον Απρίλιο για το SafeLives, μίλησε για την ενδοοικογενειακή βία.«Δεν θα στεκόμουν εδώ αν ήταν πριν από 10 χρόνια, επειδή δεν θα μιλούσαμε γι’ αυτό – ήταν ένα θέμα ταμπού. Κανείς δεν ήθελε πραγματικά να μιλήσει γι’ αυτό.

«Αλλά τώρα, 10 χρόνια αργότερα, έχουμε θύματα που αφηγούνται την ιστορία τους, τα οποία πριν από χρόνια θα ντρέπονταν πολύ να βγουν μπροστά για να πουν τις ιστορίες τους, αλλά τώρα θα σηκωθούν και θα μιλήσουν και θα εμπνεύσουν άλλους να μιλήσουν».Πηγές κοντά στη Βασίλισσα λένε ότι δεν έχει δημοσιοποιήσει την απόπειρα επίθεσης στο παρελθόν για να αποφύγει να επιστήσει την προσοχή στην εμπειρία της και όχι στα θύματα με τα οποία συνεργάζεται τώρα.

ΠΗΓΗ ΒΒC