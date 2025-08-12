Η εικόνα είναι απλή και, ταυτόχρονα, εκρηκτική: γαλάζια νερά, ηρεμία Αυγούστου και ένα άψογο κατάστρωμα. Η βασίλισσα Καμίλα επανεμφανίστηκε, μακριά από τους αγγλικούς κήπους και πιο κοντά στο Αιγαίο, σε ένα ιδιωτικό ταξίδι που ήδη κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις κοσμικές στήλες. Το όνομα του γιοτ προσθέτει μια ιστορική πινελιά που δεν σβήνει τον θόρυβο. Αντιθέτως, τον ενισχύει.

Προηγήθηκαν λουλούδια και χαιρετισμοί. Στα τέλη Ιουλίου, η Καμίλα και ο Κάρολος επισκέφθηκαν την Έκθεση Λουλουδιών του Σάντρινγκχαμ, μία από τις πιο αγαπημένες εκδηλώσεις για τη βρετανική βασιλική οικογένεια και το κοινό. Δύο εβδομάδες αργότερα, οι κάμερες άλλαξαν τοποθεσία. Και ο τόνος της συζήτησης επίσης.

Ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα που αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την ουδετερότητα του Στέμματος

Η Καμίλα φωτογραφήθηκε στην Ελλάδα, να απολαμβάνει μια μέρα στη θάλασσα πάνω στο υπερπολυτελές γιοτ Zenobia. Το αποκλειστικό δημοσίευμα, αρχικά αποδιδόμενο στον βρετανικό Τύπο, άναψε μια γνώριμη συζήτηση: είναι η αυστηρή πολιτική ουδετερότητα της βασιλικής οικογένειας συμβατή με την αποδοχή φιλοξενίας από μεγάλους δωρητές και ισχυρές προσωπικότητες; Τα μέσα ενημέρωσης και οι κοσμικές στήλες εκτιμούν την αξία του γιοτ μεταξύ 30 και 40 εκατομμυρίων λιρών και υπογραμμίζουν τη συμβολική διάσταση της κίνησης εν μέσω της κρίσης κόστους ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Κάρολος Γ’ δεν την συνόδευσε σε αυτό το ταξίδι. Το πρόγραμμά του τον έφερε στη Σκωτία, όπου προήδρευσε στα Mey Highland Games ως αρχηγός της εκδήλωσης. Ο χρονισμός ενίσχυσε την πολιτική και επικοινωνιακή ανάγνωση: η βασίλισσα σε πολυτελείς διακοπές, ο βασιλιάς με κιλτ ανάμεσα στο κοινό. Η διαφορά των σκηνικών μιλάει από μόνη της.

Η Zenobia είναι κλασικό δείγμα της γερμανικής βιομηχανίας σούπερ γιοτ. Έχει μήκος 57 μέτρα, φιλοξενεί έως 12 επισκέπτες σε έξι σουίτες και πλέει με πλήρωμα 13 έως 15 επαγγελματιών. Ο εξωτερικός σχεδιασμός είναι του Ντόναλντ Στάρκι και το εσωτερικό αποδίδεται στον Αλμπέρτο Πίντο, και οι δύο γνωστά ονόματα στον χώρο της πολυτελούς ναυπήγησης.

Ο Γουάφικ Σαΐντ, ιδιοκτήτης του γιοτ, και η αμηχανία για έναν καλεσμένο με πολιτικό παρελθόν

Ιδιοκτήτης της Zenobia είναι ο Γουάφικ Σαΐντ, Σύρο-Σαουδάραβας επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος με μακρά παρουσία στη βρετανική σκηνή. Το όνομά του συνδέεται με το Saïd Foundation και, κυρίως, με τη Σχολή Επιχειρήσεων Saïd του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Είναι επίσης συνδεδεμένος με δωρεές και σχέσεις με το Συντηρητικό Κόμμα, ένα αρχείο που επανέρχεται κάθε φορά που το επίθετό του μπαίνει στο βασιλικό αφήγημα. Στο δημόσιο προφίλ του περιλαμβάνεται ο ρόλος του ως μεσολαβητή στη διαβόητη συμφωνία Al-Yamamah τη δεκαετία του 1980. Δεν είναι ξένος ούτε στην πολιτική ούτε στην υψηλή κοινωνία.

Από πλευράς περιουσίας, ο Σαΐντ εμφανίζεται τακτικά στη λίστα των πλουσιότερων του Sunday Times με εκτιμώμενη καθαρή αξία κοντά στα 2 δισ. λίρες. Το γεγονός αυτό τροφοδοτεί την κριτική για τον χρόνο του ταξιδιού της Καμίλα, ειδικά καθώς το παλάτι προσπαθεί να προβάλει εικόνα μετριοπάθειας σε καιρούς λιτότητας. Το ζήτημα δεν είναι νομικό. Είναι θέμα αισθητικής και κρίσης.

Από το Λονδίνο, οι βασιλικοί ανταποκριτές υπενθυμίζουν ότι η μοναρχία πρέπει να παραμένει σχολαστικά εκτός του κομματικού παιχνιδιού. Έτσι ερμηνεύτηκε το αποκλειστικό: η αποδοχή της πρόσκλησης ενός παλιού συμμάχου των Τόρις «δεν δείχνει ως κάτι καλό», συνοψίζουν βρετανικές στήλες που επικαλούνται την ουδετερότητα ως καθοδηγητική αρχή. Η Καμίλα, πάντως, περιγράφηκε με καλοκαιρινή εμφάνιση και χαλαρή διάθεση, όπως σε κάθε ιδιωτική ανάπαυλα. Η διαμάχη δεν έφτασε στο κατάστρωμα. Ξέσπασε εκτός.

Το άμεσο πλαίσιο παραμένει. Δύο εβδομάδες νωρίτερα, ο Κάρολος και η Καμίλα μοιράστηκαν χαμόγελα ανάμεσα σε μπιγκόνιες και φίλους της κηπουρικής στο Σάντρινγκχαμ. Έπειτα, χωριστά προγράμματα. Εκείνος, σκωτσέζικη παράδοση με κιλτ και βραβεύσεις. Εκείνη, ήσυχο αγκυροβόλιο σε ελληνικό κόλπο. Η αντίθεση τροφοδοτεί τίτλους επειδή αποτυπώνει το αιώνιο βασιλικό δίλημμα: πρωτόκολλο, εικόνα και πολιτική — ακόμη κι αν κανείς δεν λέει τη λέξη.