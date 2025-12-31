Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε λειτουργία το νέο «Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων», το οποίο φέρνει για πρώτη φορά προσωπικές κυρώσεις σε όσους καθυστερούν ή παραλείπουν την αποστολή των ετήσιων αρχείων αποδοχών. Η αλλαγή σηματοδοτεί μια πιο αυστηρή φορολογική εποχή, με την ΑΑΔΕ να στοχεύει σε πλήρη ψηφιοποίηση και ταχύτερη εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, η ηλεκτρονική αποστολή των στοιχείων, βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, επιχειρηματικών αμοιβών, μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων, ξεκινά 16 Ιανουαρίου και λήγει 27 Φεβρουαρίου 2026.

Η διαδικασία κάθε άλλο παρά τυπική είναι, καθώς οι υπόχρεοι θα πρέπει να περάσουν στο σύστημα έως και 86 διαφορετικά είδη αποδοχών, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των φορολογικών δηλώσεων.

Το χρονοδιάγραμμα

Με βάση την απόφαση Α.1195/2025, το σχέδιο προχωρά με συγκεκριμένα βήματα:

31 Δεκεμβρίου 2025 (ώρα 13:00): Έχει ενεργοποιηθεί στην myAADE η εφαρμογή ενημέρωσης φορέων

(ώρα 13:00): Έχει ενεργοποιηθεί στην myAADE η εφαρμογή ενημέρωσης φορέων 1 – 15 Ιανουαρίου 2026 : Αρχικές εγγραφές νέων υπόχρεων και τροποποιήσεις στοιχείων

: Αρχικές εγγραφές νέων υπόχρεων και τροποποιήσεις στοιχείων 16 Ιανουαρίου – 27 Φεβρουαρίου 2026 : Αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων για όλα τα εισοδήματα

: Αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων για όλα τα εισοδήματα 27 Φεβρουαρίου 2026: Τελευταία ημέρα για αλλαγές στα ευθυνόμενα πρόσωπα.

Το πρόστιμο – Ποιοι κινδυνεύουν

Ο νέος κανονισμός αλλάζει τους συσχετισμούς, καθώς οι ποινές δεν επιβάλλονται στον φορέα αλλά στο φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη. Δηλαδή, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, διευθυντές και προϊστάμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Το πρόστιμο των 2.500 ευρώ προβλέπεται για:

τη μη αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων στην ΑΑΔΕ

την εκπρόθεσμη αρχική διαβίβαση

την εκπρόθεσμη υποβολή διορθωτικών ή συμπληρωματικών αρχείων

Σε περίπτωση καθυστέρησης, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε ημέρα, με ανώτατο όριο τα 2.500 ευρώ.

Για την ανάθεση υποβολής σε λογιστή ή εκπρόσωπο απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση μέσω TAXISnet, τόσο από τα νομικά όσο και από τα φυσικά πρόσωπα.

Ποιοι θεωρούνται υπόχρεοι

Όλοι οι φορείς που παρακρατούν φόρο και χορηγούν βεβαιώσεις αποδοχών:

-μισθοί και συντάξεις

-αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα

-μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα

Εξαιρούνται οι συμβολαιογράφοι κατά τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Φορολογικές δηλώσεις 2026

Οι δηλώσεις εισοδήματος για το 2025 θα υποβάλλονται 15 Μαρτίου – 15 Ιουλίου, για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Με εφάπαξ πληρωμή έως 31 Ιουλίου προβλέπεται έκπτωση:

4% για υποβολές ως 30 Απριλίου

3% από 1/5 έως 15/6

2% από 16/6 έως 15/7

Εναλλακτικά, ο φόρος εξοφλείται σε 8 δόσεις με πρώτη έως 31 Ιουλίου.

Το 2025 περισσότεροι από 1,4 εκατ. φορολογούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την έκπτωση εφάπαξ πληρωμής, καταβάλλοντας συνολικά 2,17 δισ. ευρώ.

Φορείς ιδιωτικού τομέα με ακόμα πιο βαριά πρόστιμα

Για τις τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους ιδιωτικούς φορείς που δεν θα διαβιβάζουν έγκαιρα στοιχεία στην ΑΑΔΕ τα πρόστιμα που αντιμετωπίζουν είναι υψηλότερα καθώς ανέρχονται σε 20.000 ευρώ για την παράβαση της εκπρόθεσμης αρχικής διαβίβασης – αποστολής στοιχείων, 40.000 ευρώ για την καθυστέρηση συμπληρωματικών ή και διορθωτικών στοιχείων και φθάνουν τα 50.000 ευρώ αν ο υπόχρεος έχει έσοδα που υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ.

Στόχος: Αυτοποιημένες δηλώσεις χωρίς ταλαιπωρία

Η ΑΑΔΕ επιδιώκει μέσα από την ψηφιοποίηση να έχει προσυμπληρωμένα Ε1 από το πρώτο τρίμηνο, ώστε για την πλειονότητα των πολιτών η φορολογική δήλωση να γίνει απλή επιβεβαίωση και όχι μαραθώνιος χαρτιών.