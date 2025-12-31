Τη διαδικασία για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026 άνοιξε η ΑΑΔΕ ζητώντας από εργοδότες, φορείς του δημοσίου, τράπεζες να αποστείλουν έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026 τις βεβαιώσεις για τις αποδοχές και τα πάσης φύσεως εισοδήματα που απέκτησαν οι φορολογούμενοι το 2025.

Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, αφού συγκεντρώσουν και επεξεργαστούν τα στοιχεία θα τα ενσωματώσουν στα νέα έντυπα των φορο-δηλώσεων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η ηλεκτρονική πύλη θα ανοίξει στις 16 Μαρτίου 2026 με σχεδόν το 30% των δηλώσεων να είναι έτοιμες για υποβολή καθώς στόχος είναι οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις να φτάσουν το επόμενο έτος στα 2 εκατομμύρια από 1,3 εκατ. φέτος. Σημειώνεται ότι η ΑΑΔΕ, ήδη προσυμπληρώνει τα έντυπα Ε1, Ε3 και το επόμενο βήμα είναι να ενταχθεί και το έντυπο Ε2, που αφορά τα εισοδήματα από ακίνητα.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή η αποστολή των ετήσιων ηλεκτρονικών αρχείων με τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα θα ξεκινήσει την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 και θα λήξει την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Για τους φορείς που είναι υπόχρεοι για την αποστολή αρχείων για το φορολογικό έτος 2025 η προθεσμία αρχικής εγγραφής ή/και τροποποίησης στοιχείων στο Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων ξεκινά αύριο Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 και λήγει την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026.

Σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής των στοιχείων από τους φορείς του δημόσιου τομέα επιβάλλονται πρόστιμα στα φυσικά πρόσωπα και όχι στον φορέα ύψους 2.500 ευρώ.

Φορείς ιδιωτικού τομέα

Για τις τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους ιδιωτικούς φορείς που δεν θα διαβιβάζουν έγκαιρα στοιχεία στην ΑΑΔΕ τα πρόστιμα είναι πιο τσουχτερά καθώς ανέρχονται σε 20.000 ευρώ για την παράβαση της εκπρόθεσμης αρχικής διαβίβασης/αποστολής στοιχείων, 40.000 ευρώ για την παράβαση της εκπρόθεσμης αποστολής συμπληρωματικών ή/και διορθωτικών στοιχείων και φθάνουν τα 50.000 ευρώ αν τα ακαθάριστα έσοδα των υπόχρεων υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ.

Δόσεις και εκπτώσεις

Η διαδικασία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026 και δεν θα υπάρξουν αλλαγές στο ημερολόγιο πληρωμής του φόρου εισοδήματος και στις εκπτώσεις για εφάπαξ εξόφληση. Η οφειλή για όσους λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα θα πρέπει να αποπληρωθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου το ποσοστό της έκπτωσης διαμορφώνεται σε 4% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει έως τις 30 Απριλίου 2026, σε 3% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουνίου 2026 και σε 2% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026.