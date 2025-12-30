Οι αρχές της περιφέρειας Τσερνίχιφ, στη βόρεια Ουκρανία, διέταξαν σήμερα (30/12) την υποχρεωτική απομάκρυνση κατοίκων από 14 χωριά που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, εξαιτίας των καθημερινών ρωσικών βομβαρδισμών.

Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Βιάτσεσλαβ Τσάους, «το Συμβούλιο Άμυνας αποφάσισε την εκκένωση 14 μεθοριακών χωριών, όπου παραμένουν περίπου 300 άνθρωποι», σημειώνοντας ότι «η μεθοριακή ζώνη δέχεται πυρά σε καθημερινή βάση».

Οι εντολές εκκένωσης αφορούν τις κοινότητες Νόβγκοροντ-Σιβέρσκιι, Σεμενίφκα και Σνοφσκ, που βρίσκονται σε απόσταση 10 έως 15 χιλιομέτρων από τα ρωσικά σύνορα, καθώς και την περιοχή Γκορόντνια, περίπου 20 χιλιόμετρα από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Σύμφωνα με τον Τσάους, οι απομακρύνσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών.

Η περιφέρεια Τσερνίχιφ, αν και δεν αποτέλεσε πεδίο χερσαίων μαχών μετά την ουκρανική αντεπίθεση του 2022 και την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων, παραμένει εντός εμβέλειας πυρών, με τις αρχές να καταγράφουν συχνά πλήγματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Με την έλευση του χειμώνα, η Μόσχα έχει εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις με drones και πυραύλους, στοχεύοντας κυρίως τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. «Μόνο φέτος, περισσότεροι από 1.400 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τη μεθοριακή ζώνη», ανέφερε ο Τσάους.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο, ρωσική επίθεση με drones στην πόλη Νόβγκοροντ – Σιβέρσκι είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

Η Ουκρανία εκδίδει συχνά εντολές υποχρεωτικής απομάκρυνσης αμάχων, κυρίως στις ανατολικές περιοχές, όπου οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους, την ώρα που από τον Νοέμβριο βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διαβουλεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ για τον τερματισμό της πιο φονικής σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.