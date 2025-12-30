Ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία διατηρεί τη στρατηγική πρωτοβουλία στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας πως η Δύση οφείλει να αναγνωρίσει αυτή την πραγματικότητα, καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες για πιθανή ειρηνευτική διευθέτηση.

Σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο RIA, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Δύση πρέπει να συμβιβαστεί με τα δεδομένα επί του πεδίου, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, την οποία η Ρωσία εξακολουθεί να χαρακτηρίζει «Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση».

Ο Λαβρόφ σημείωσε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον αποδεχθεί την ανάγκη για νέες εκλογές στην Ουκρανία, δεδομένης της λήξης της θητείας του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάτι που, όπως είπε, έχει γίνει σαφές σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Τέλος, επανέλαβε ότι οποιαδήποτε συμφωνία διευθέτησης προϋποθέτει τη μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και την υιοθέτηση ουδέτερου, αδέσμευτου καθεστώτος από το Κίεβο.