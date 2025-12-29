Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκρουσκό δήλωσε ότι η Μόσχα διακρίνει την επιρροή της Βρετανίας πίσω από τις τελευταίες «προκλήσεις» της Ουκρανίας, οι οποίες, όπως υποστήριξε, αποσκοπούν στο να παρεμποδίσουν την ειρηνευτική διαδικασία. Τη δήλωση αυτή μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ουκρανία επιχείρησε να επιτεθεί στην κατοικία του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, μετά το περιστατικό αυτό η διαπραγματευτική θέση της Μόσχας θα επανεξεταστεί.