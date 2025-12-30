Ο Άντονι Τζόσουα τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Νιγηρία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι στενοί του φίλοι και συνεργάτες Kevin Latif Ayodele και Sina Ghami. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, λίγο μετά τις 11, στον αυτοκινητόδρομο Lagos–Ibadan, στην περιοχή Makun.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βρετανός πυγμάχος επέβαινε σε SUV που συγκρούστηκε με σταθμευμένο φορτηγό. Ο Ayodele, προπονητής και διαχειριστής του λογαριασμού Healthy Mindset, είχε αναρτήσει λίγο πριν το δυστύχημα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο φαίνονται οι ίδιοι να επιβιβάζονται στο όχημα.

Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον Ayodele και τον strength & conditioning coach Ghami, οι οποίοι σκοτώθηκαν επί τόπου. Εκπρόσωπος του Τζόσουα επιβεβαίωσε το δυστύχημα με δήλωση που έκανε λόγο για «βαθύτατη και ειλικρινή θλίψη» και ζήτησε σεβασμό της ιδιωτικότητας των οικογενειών.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν μετά το συμβάν δείχνουν τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή βαρέων βαρών χωρίς μπλούζα, εμφανώς σοκαρισμένο, μέσα στο κατεστραμμένο όχημα. Στη συνέχεια φαίνεται να μεταφέρεται σε ασθενοφόρο, όπου μιλά με τις αρχές. Ο Τζόσουα υπέστη ελαφρούς τραυματισμούς και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Η ομάδα του ανέφερε ότι βρίσκεται σε «σταθερή κατάσταση», ωστόσο πηγές κοντά στον πυγμάχο εξέφρασαν ανησυχία πως οι τραυματισμοί ενδέχεται να είναι σοβαρότεροι, κάνοντας λόγο για πιθανό τραυματισμό στα πλευρά και στο γόνατο.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος

Οι νιγηριανές αρχές ανακοίνωσαν ότι στο τροχαίο εμπλέκονταν συνολικά πέντε άτομα. Ο Τζόσουα καθόταν πίσω από τον οδηγό, ενώ το όχημα ασφαλείας του ακολουθούσε. Σύμφωνα με την Τροχαία, το SUV κινούνταν «πέραν του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας» και έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια προσπέρασης, προσκρούοντας στο σταθμευμένο φορτηγό.

Πληροφορίες της Daily Mail αναφέρουν ότι έσκασε το ελαστικό του οχήματος τη στιγμή που αυτό παρέκκλινε της πορείας του. Ο Επίτροπος Αστυνομίας της Πολιτείας Ogun, CP Lanre Ogunlowo, επιβεβαίωσε ότι «ο Άντονι Τζόσουα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο με δύο νεκρούς».

Φίλος του πυγμάχου δήλωσε ότι «είναι καλά αλλά πολύ ταραγμένος», προσθέτοντας πως «κανείς δεν γνωρίζει ακόμη το εύρος των τραυμάτων του, ωστόσο κατάφερε να βγει από τα συντρίμμια».

Ανακοίνωση από τον προμότερ και τις αρχές

Ο προμότερ του Τζόσουα, Eddie Hearn, δήλωσε στη Daily Mail Sport πως «προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του και, μέχρι να έχουμε επιβεβαιωμένες πληροφορίες, δεν θέλουμε να κάνουμε εικασίες». Εξέφρασε πάντως ανακούφιση που «φαίνεται να είναι καλά, όπως δείχνουν οι εικόνες».

Σε μεταγενέστερη ανακοίνωση, η κυβέρνηση της Πολιτείας Ogun εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, χαρακτηρίζοντας το δυστύχημα «ιδιαίτερα οδυνηρό και τραγικό». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δύο αλλοδαποί άνδρες έχασαν τη ζωή τους επί τόπου, ενώ ο Τζόσουα και ο οδηγός διασώθηκαν και νοσηλεύονται.

Το όχημα μεταφέρθηκε στο τοπικό τμήμα Τροχαίας για περαιτέρω έρευνα, ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες απομάκρυνσης του φορτηγού. Οι αρχές της Πολιτείας εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.