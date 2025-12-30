Στην Αγγλία, οι υπεύθυνοι της Πρέμιερ Λιγκ αποφάσισαν φέτος να μη διεξαχθούν ματς την περίφημη boxing day. Ετσι αποκαλείται η επoμένη των Χριστουγέννων καθώς υποτίθεται πως ήταν πάντα η μέρα που όλοι ανοίγουν τα κουτιά με τα χριστουγεννιάτικα δώρα. Παραδοσιακά αυτήν τη μέρα υπήρχε κανονική αγωνιστική στη μεγάλη κατηγορία. Ο λόγος ήταν απλός. Ηταν και είναι μια μέρα μη εργάσιμη, μια μέρα δηλαδή που ο μπαμπάς μπορούσε να πάρει το πιτσιρίκι του και να πάνε μαζί στο γήπεδο. Σήμερα ωστόσο με τα αγγλικά γήπεδα μονίμως γεμάτα κυρίως από κατόχους διαρκείας εισιτηρίων, η boxing day δεν είχε και μεγάλο νόημα: όποιος μπαμπάς έχει εισιτήριο διαρκείας πάει με τον μπόμπιρά του στο γήπεδο όποτε θέλει. Βέβαια αυτός είναι ο ένας – και μάλλον ο λιγότερο σημαντικός λόγος της μη διεξαγωγής της αγωνιστικής. Διότι υπάρχει κι ένας άλλος: τα τηλεοπτικά συμβόλαια.

Sky Sports

Είναι γνωστό ότι οι αγγλικές ομάδες έχουν χρόνια τώρα στην Πρέμιερ Λιγκ κοινό κουμπαρά: όμως η Πρέμιερ Λιγκ δεν έχει συμβόλαιο με μια τηλεοπτική πλατφόρμα αλλά με δυο, το Sky Sports και το TNT Sports. Το Sky Sports έχει τη μερίδα του λέοντος στις μεταδόσεις, ενώ το TNT Sports δείχνει 52 ζωντανούς αγώνες ανά σεζόν. Ποια είναι αυτά τα 52 ματς; Είναι παιχνίδια που δεν γίνονται το Σαββατοκύριακο. Πρόκειται για μεμονωμένα ματς που προκύπτουν έπειτα από αναβολές αγώνων κυρίως ή που γίνονται εκτός Σαββατοκύριακου για να εξυπηρετούνται διοργανώσεις όπως το Κύπελλο Αγγλίας π.χ. οι πρώτοι γύροι του οποίου γίνονται κι αυτοί Σαββατοκύριακο. Φέτος αν υπήρχε αγωνιστική στην boxing day θα έπρεπε τα ματς να μεταδοθούν από το TNT Sports. To Sky Sports θα ήταν δυσαρεστημένο. Και για να μην υπάρξει δυσαρέσκεια του βασικού τηλεοπτικού παρτενέρ η παράδοση πήγε στην άκρη. Εγινε και μεταδόθηκε ένα ματς (το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ 1-0) κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Netflix

Σημειωτέον πλησιάζει η ώρα που η Πρέμιερ Λιγκ θα πρέπει να διαπραγματευτεί το νέο της τηλεοπτικό συμβόλαιο. Εχει προκύψει στο μεταξύ ένας νέος ισχυρός παίκτης ο οποίος ενδιαφέρεται να τα αποκτήσει όλα: είναι το Netflix. H δημοφιλής πλατφόρμα θέλει να μπει και στο αγγλικό ποδόσφαιρο και η πρόταση που ετοιμάζει λέγεται πως θα είναι τρομακτικά μεγάλη. Βέβαια η συνεργασία της Πρέμιερ Λιγκ με το Sky Sports αποτελεί πλέον ένα είδος βρετανικής παράδοσης: στα χρήματα του εν λόγω τηλεοπτικού φορέα βασίστηκε η γιγάντωση του αγγλικού πρωταθλήματος. Οι Αγγλοι σέβονται τις παραδόσεις. Μα τι λέω τώρα; Είδαμε μόλις πριν από λίγες μέρες σε ποιο κάλαθο άχρηστων κατέληξε ο σεβασμός της boxing day…

Φίλιπ Κερ

Πρέπει να ομολογήσω πάντως πως κάθε φορά που ακούω για την boxing day γελάω γιατί θυμάμαι πόσο κορόιδευε αυτό το ποδοσφαιρικό έθιμο ο ποδοσφαιρόφιλος συγγραφέας Φίλιπ Κερ. Ο Κερ που μας άφησε νεότατος, όταν κουραζόταν να διηγείται ιστορίες με πρωταγωνιστή τον γερμανό αστυνομικό Μπέρνι Γκούντμαν, έγραφε αστυνομικές ιστορίες με ήρωα ένα προπονητή, τον Σκοτ Μάνσον. Ολες διαδραματίζονται στον λαμπερό κόσμο του αγγλικού ποδοσφαίρου και δυο βιβλία έχουν κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα: το ένα λέγεται «Ξαφνικός θάνατος» και το άλλο το «Χέρι του Θεού». Σε αυτά ο Κερ κάνει μια συρραφή των βρετανικών αντιλήψεων για τους ξένους ιδιοκτήτες των ομάδων της Πρέμιερ Λιγκ, τους ακριβοπληρωμένους αλλά κακομαθημένους παίκτες, τους νευρωτικούς προπονητές, τη FIFA, τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κ.λπ. Δεν θα μπορούσε να λείπει και η αναφορά στο πώς βλέπουν οι άγγλοι προπονητές και ποδοσφαιριστές το boxing day. Κατά τον Κερ πρόκειται όντως για μια γιορτή του ποδοσφαίρου: τη γιορτή κάποιων χιλιάδων μεθυσμένων οπαδών!

Σιχαίνομαι

Λέει ο Κερ, διά μέσω του ήρωα των βιβλίων του, προπονητή Σκοτ Μάνσον στο πρώτο του βιβλίο: «Τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, αυτή που αποκαλούμε boxing day, η ομάδα μου παίζει εκτός έδρας με την Τσέλσι κι αυτό σημαίνει πως νωρίς το πρωί των Χριστουγέννων, ενώ το 99% των κατοίκων της χώρας ασχολείται με το άνοιγμα των δώρων, με τη λειτουργία στην εκκλησία, με την τηλεόραση που είναι ανοιχτή μπροστά στο τζάκι ή, τέλος πάντων, με το να αρχίσουν το ποτό, εμείς είμαστε στο προπονητήριο. (…). Εχουμε τρία παιχνίδια σε έξι μέρες. Αυτό δεν είναι άθλημα, αλλά κάτι χειρότερο κι από το τρίαθλο. Οταν οι άνθρωποι που εμπλέκονται με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο κάνουν λόγο για «το υπέροχο παιχνίδι», συνήθως δεν γνωρίζουν το πόσο αυτό καταστρέφει τη γιορτή των Χριστουγέννων όσων στην Αγγλία με αυτό ασχολούνται επαγγελματικά.

Κι όποτε θυμάμαι την ιστορία που διάβασα κάποτε σε περιοδικά για πιτσιρίκια για τον φιλικό χριστουγεννιάτικο αγώνα στην εμπόλεμη ζώνη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ βρετανών και γερμανών στρατιωτών, σκέφτομαι μέσα μου ότι θα ήθελα να τους δω να κάνουν το ίδιο σήμερα, παίζοντας με έναν τερματοφύλακα σε κακή κατάσταση γιατί τσακώθηκε με τη γυναίκα του και με ένα τεμπέλη κεντρικό μέσο, που παίζει για την πάρτη του κι ελπίζει χριστουγεννιάτικα να πάρει τον Ιανουάριο μεταγραφή σε άλλη ομάδα, ώστε να διπλασιάσει την αμοιβή του».

Γάμος

Και καταλήγει. «Τι σημαίνει boxing day για τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου στην Αγγλία; Σημαίνει τέρμα το άγιο αλκοόλ από τις 22 Δεκεμβρίου και μέχρι το βράδυ της Πρωτοχρονιάς. Ζεις σαν να είσαι στον πολυτελέστατο γάμο κάποιου σαχλού ποδοσφαιριστή από αυτούς που λατρεύουν τα περιοδικά και να μη σου επιτρέπεται να φας και να πιεις τίποτα. Οχι αλκοόλ, όχι ξενύχτια, μόνο σωστή δίαιτα και σίγουρα όχι κάπνισμα για μια εβδομάδα: ο Θεός να φυλάξει μη δω ποδοσφαιριστή έστω σε περιοδικό, να φεύγει από κάποιο κλαμπ την παραμονή των Χριστουγέννων με ένα τσιγάρο στο χέρι – θα τον δείρω το επόμενο πρωί. Δεν υπάρχουν για μας εδώ γιορτές και Χριστούγεννα. Εχω φτάσει να σκυλοβρίσω σέντερ φορ, γιατί του έκανε τατουάζ ένα δράκο – δώρο Χριστουγέννων – η εγκεφαλικά νεκρή σύζυγός του, μια μέρα πριν από ντέρμπι της Πρωτοχρονιάς. (…) Της είπα «θες να του αγοράσεις κάτι καλό τα Χριστούγεννα; Αγόρασέ του καμιά ταινία σε DVD κι ένα μπουκάλι Aqua di Parma». Τίποτα άλλο μέχρι να τελειώσουμε με αυτή τη φασαρία που κρατάει μέχρι τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου».

Υπερβάλλει

Ο Κερ ήταν Σκωτσέζος: μάλλον κορόιδευε τις βρετανικές παραδόσεις. Ισως λιγάκι υπερβάλλει: σίγουρα δεν βλέπουν έτσι όλοι βρετανικές παραδόσεις όπως είναι η boxing day. Αλλά μια στιγμή. Πόσοι άραγε Αγγλοι έχουν απομείνει στην Πρέμιερ Λιγκ ώστε να σέβονται τις παραδόσεις της;