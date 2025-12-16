Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η στάση της FIFA και της UEFA απέναντι στο ισραηλινό ποδόσφαιρο, καθώς συνασπισμός οργανώσεων υπέρ της Παλαιστίνης προαναγγέλλει επίσημη καταγγελία σε βάρος των ηγεσιών τους. Σύμφωνα με τους ακτιβιστές, οι δύο ομοσπονδίες φέρονται να εμπλέκονται έμμεσα σε εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, μέσω της στήριξής τους σε συλλόγους που εδρεύουν ή αγωνίζονται σε κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, και ο επικεφαλής της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, αναμένεται να κατονομαστούν στην προσφυγή, η οποία –σύμφωνα με τις ανακοινώσεις– πρόκειται να κατατεθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έως τις 23 Δεκεμβρίου. Την πρωτοβουλία συντονίζει η οργάνωση Irish Sport for Palestine, με τη συμμετοχή Παλαιστίνιων ποδοσφαιριστών, συλλόγων και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι συμμετέχοντες στον συνασπισμό υποστηρίζουν ότι η FIFA και η UEFA νομιμοποιούν, μέσω της πρακτικής τους, την ισραηλινή κατοχή. Όπως επισημαίνουν, οι διεθνείς ομοσπονδίες επιτρέπουν σε ισραηλινούς συλλόγους που εδρεύουν σε οικισμούς της κατεχόμενης Παλαιστίνης να συμμετέχουν σε εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις, ενώ παράλληλα τους παρέχουν οικονομική και οργανωτική υποστήριξη.