Η FIFA συνεργάζεται με το Netflix για ένα νέο ποδοσφαιρικό παιχνίδι ενόψει του Μουντιάλ 2026, αφήνοντας πίσω την εποχή της EA

Η FIFA ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών το 2026, τέσσερα χρόνια μετά το ηχηρό και αμφιλεγόμενο «διαζύγιό» της με την Electronic Arts. Ωστόσο, αυτή τη φορά ο ιστορικός ποδοσφαιρικός τίτλος δεν θα περάσει στα χέρια ενός παραδοσιακού κολοσσού της βιομηχανίας του gaming, αλλά του Netflix, το οποίο εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα κυκλοφορίας.

Πριν το Παγκόσμιο του 2026

Το νέο παιχνίδι FIFA θα αναπτυχθεί και θα εκδοθεί από την Delphi Interactive, ένα στούντιο με έδρα την Καλιφόρνια, το οποίο –παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει δικό του παιχνίδι– συμμετέχει ήδη στην ανάπτυξη του νέου τίτλου James Bond, 007: First Light, σε συνεργασία με την IO Interactive. Η κυκλοφορία του FIFA game τοποθετείται χρονικά λίγο πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, σε μια ξεκάθαρη προσπάθεια αξιοποίησης της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συγκυρίας.

Σύμφωνα με το Netflix, το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο χωρίς επιπλέον χρέωση για τους συνδρομητές και θα παίζεται μέσω της εφαρμογής του σε συσκευές iOS και Android, καθώς και σε επιλεγμένες τηλεοράσεις, με το κινητό να λειτουργεί ως χειριστήριο. Η προσέγγιση αυτή υπογραμμίζει τη mobile-first στρατηγική της πλατφόρμας, η οποία τα τελευταία χρόνια επενδύει συστηματικά στον χώρο του gaming.

Από τα πιο επιτυχημένα Brands

Η σειρά FIFA υπήρξε για δεκαετίες ένα από τα πιο επιτυχημένα brands στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών. Από το 1993 έως το 2023, η EA Sports κυκλοφόρησε περισσότερους από 30 τίτλους, με το κοινό να εκτιμάται ότι έφτανε τα 150 εκατομμύρια παίκτες παγκοσμίως. Η συνεργασία τερματίστηκε λόγω οικονομικών και εμπορικών διαφωνιών, με την EA να συνεχίζει πλέον τη σειρά υπό το όνομα EA Sports FC. Παρά την αλλαγή, το EA FC 24 αναδείχθηκε το 2023 ως το πιο εμπορικό παιχνίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Νέα εποχή στο ψηφιακό ποδόσφαιρο

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για τη νέα συνεργασία, κάνοντας λόγο για «μια νέα εποχή στο ψηφιακό ποδόσφαιρο» και χαρακτηρίζοντας την κίνηση «ιστορικό βήμα» για τον οργανισμό. Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Delphi Interactive, Κάσπερ Ντάουγκααρντ, τόνισε ότι στόχος της ομάδας είναι να δημιουργήσει «το πιο διασκεδαστικό, προσιτό και παγκόσμιο ποδοσφαιρικό παιχνίδι που έχει υπάρξει».

Ανάμεικτες αντιδράσεις

Οι πρώτες αντιδράσεις των φιλάθλων και των παικτών είναι ανάμεικτες. Πολλοί εκφράζουν επιφυλάξεις για το αν ένα mobile-focused παιχνίδι μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες ενός franchise που ταυτίστηκε με κονσόλες και PC, ενώ άλλοι δηλώνουν πρόθυμοι να περιμένουν για να δουν τι έχει να προσφέρει η νέα εκδοχή του FIFA. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η επιστροφή του ονόματος FIFA στο gaming ανοίγει ένα νέο, και αρκετά διαφορετικό, κεφάλαιο στην ιστορία του.