Η Beyoncé εντάχθηκε στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, αποτελώντας την πέμπτη σταρ της μουσικής βιομηχανίας που καταφέρνει κάτι τέτοιο, σύμφωνα με το Forbes.

Η «βασίλισσα των Γκράμι» προστέθηκε στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου μετά την τεράστια επιτυχία της περιοδείας της «Cowboy Carter», η οποία απέφερε πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων και επιπλέον 50 εκατομμύρια από αναμνηστικά προϊόντα.

Είχε προηγηθεί η εντυπωσιακή περιοδεία «Renaissance» το 2023, με έσοδα που ξεπέρασαν τα 579 εκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας την εμπορική της δύναμη στη διεθνή μουσική σκηνή.

Ο σύζυγός της, Jay-Z, ήταν ο πρώτος μουσικός που εντάχθηκε στη λίστα των δισεκατομμυριούχων το 2019. Το ίδιο ορόσημο έχουν κατακτήσει επίσης η Rihanna, ο Bruce Springsteen και η Taylor Swift.

Οι επιχειρηματικές κινήσεις της Beyoncé

Παρότι η Queen B δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε πολλούς τομείς — από την ομορφιά με το brand Cécred, μέχρι τα αλκοολούχα ποτά με το SirDavis και την ένδυση με τη σειρά Ivy Park — το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της προέρχεται από τη μουσική.

Σύμφωνα με το Forbes, οι βασικές πηγές των εσόδων της παραμένουν τα δικαιώματα του μουσικού της καταλόγου και οι εισπράξεις από τις παγκόσμιες περιοδείες της.

Το 2010 ίδρυσε την εταιρεία Parkwood Entertainment, η οποία διαχειρίζεται όλες τις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες — από τη μουσική και τις συναυλίες έως τις κινηματογραφικές παραγωγές και τα ντοκιμαντέρ, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η δύναμη των συναυλιών

«Σε οποιαδήποτε κατηγορία της βιομηχανίας του θεάματος, πρακτικά δεν υπάρχει κάτι πιο προσοδοφόρο από έναν καλλιτέχνη που μπορεί να γεμίζει στάδια», σημείωσε το Forbes. Ενδεικτικό του μεγέθους των παραγωγών της είναι ότι η πρόσφατη περιοδεία της απασχόλησε 350 άτομα και χρησιμοποίησε εξοπλισμό που γέμισε 100 φορτηγά.

Για τη μεταφορά του σόου από πόλη σε πόλη απαιτήθηκαν οκτώ εμπορευματικά αεροσκάφη Boeing 747, γεγονός που αποτυπώνει την κλίμακα και την οργάνωση των παραγωγών της.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Forbes για το 2025, οι δισεκατομμυριούχοι παγκοσμίως έχουν ξεπεράσει πλέον τους 3.000, με τη Beyoncé να αποτελεί τη νεότερη προσθήκη από τον χώρο της μουσικής.