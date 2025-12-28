Ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου η εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια. Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, ενώ σήμερα αναμένεται η διακομιδή τους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η ιατροδικαστική εξέταση θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης. Τα επίσημα πορίσματα αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο θάνατός τους προήλθε από ασφυξία και όχι από χτυπήματα γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ορειβάτες, ο Γιώργος Δ., ο Κωνσταντίνος Π., ο Θανάσης Κ. και η Δώρα Κ., θάφτηκαν κυριολεκτικά στο χιόνι και δεν έπεσαν από κάποιο ύψωμα στο δύσβατο μονοπάτι στα Βαρδούσια Όρη στη Φωκίδα.

Η τραγωδία στα Βαρδούσια όρη θεωρείται μία από τις πιο σοβαρές ορειβατικές των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα, καθώς το βουνό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο τους χειμερινούς μήνες, όχι τόσο λόγω υψομέτρου αλλά εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους, των κάθετων πλαγιών και του ασταθούς χιονιού, που δεν αφήνουν περιθώρια λάθους ακόμη και σε έμπειρους ορειβάτες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι τέσσερις ορειβάτες – τρεις άνδρες και μία γυναίκα – επιχείρησαν να φτάσουν στην κορυφή Κόρακας. Όπως φαίνεται, αποφάσισαν τελευταία στιγμή να ακολουθήσουν πιο δύσβατο και επικίνδυνο μονοπάτι. Τα ίχνη τους εντοπίστηκαν μέχρι ένα σημείο, ενώ στη συνέχεια χάθηκαν απότομα, οδηγώντας τις αρχές στο σενάριο χιονοστιβάδας, το οποίο επιβεβαιώθηκε.

Οι σοροί βρέθηκαν λίγο πριν από την κορυφή, σε μικρή απόσταση η μία από την άλλη και σχεδόν αγκαλιασμένες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η χιονοστιβάδα εκδηλώθηκε ξαφνικά και οι ορειβάτες δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Επιχείρηση υψηλού κινδύνου

Η ανάσυρση των σωμάτων χαρακτηρίστηκε εξαιρετικά επικίνδυνη. Λόγω της δυσκολίας πρόσβασης, η μεταφορά έγινε τμηματικά και από αέρος, με ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΜΑΚ, μεταξύ αυτών η 7η ΕΜΑΚ Λαμίας και ομάδες από Λάρισα και Πάτρα. Οι έρευνες διήρκεσαν δύο εικοσιτετράωρα, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των διασωστών.