Ανασύρθηκαν οι σοροί των τεσσάρων ορειβατών που άφησαν την τελευταία τους πνοή στα Βαρδούσια, όταν τους καταπλάκωσε χιονοστιβάδα σε δύσβατο σημείο.

Οι διασώστες, τους εντόπισαν θαμμένους κάτω από το χιόνι, σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, μια εικόνα που αποτυπώνει πόσο αιφνιδιαστικά και ακαριαία εξελίχθηκε η τραγωδία.

Με ελικόπτερο και ειδικούς ιμάντες

H επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς τους, με ελικόπτερο και ειδικούς ιμάντες, από το δύσβατο σημείο όπου εντοπίστηκαν, ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταφέρθηκαν στη θέση «Κίρρα» Ιτέας, όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Την ίδια ώρα, στον Alpha μίλησε ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανάσιου Διάκου, Κ. Μακροκωστόπουλος ο οποίος έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι τέσσερις ορειβάτες στο όρος Βαρδούσια.

Στην ερώτηση αν βρέθηκαν όλοι μαζί ο πρόεδρος της κοινότητας τόνισε: «Βρέθηκαν στην αρχή οι τρεις και μετά λίγο πιο κάτω σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ο τέταρτος. Πιθανόν ο θάνατός τους να προήλθε από ασφυξία γιατί τους παρέσυρε αρκετά μέτρα από το μονοπάτι.

Από ασφυξία;

Δεν έπεσαν σε χαράδρα, όπως ήταν η πλαγιά του βουνού, ήρθε η χιονοστιβάδα τους παρέσυρε μαζί, οπότε ενδέχεται να μην πεθάνανε από τραύματα αλλά από ασφυξία. Δυστυχώς φύγανε τέσσερα νέα παιδιά που ήρθαν εδώ, που αγαπούσαν το χωριό, την περιοχή ερχόντουσαν συνέχεια και άφησαν την τελευταία τους πνοή εδώ».

«Τα παιδιά ξεκίνησαν την ημέρα των Χριστουγέννων πολύ πρωί, είχε μια πάρα πολύ ωραία μέρα, πολύ ωραία λιακάδα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες.

Ξεκίνησαν ανέβηκαν στο βουνό, τα παιδιά είχαν ανέβει αρκετές φορές, την ξέρανε την περιοχή, ήταν οργανωμένοι, είχαν τον εξοπλισμό τους. Για να φτάσουν στην κορυφή έχει διάφορες διαδρομές και αρκετά μονοπάτια, επέλεξαν ένα από αυτά για να πάνε. Δυστυχώς ήτανε και το μοιραίο μονοπάτι, ήταν κακή επιλογή» πρόσθεσε.

Πίσω από την πολύωρη αγωνία, τις έρευνες σε αντίξοες συνθήκες και το δραματικό τέλος, βρίσκονταν τέσσερις άνθρωποι με διαδρομές, όνειρα και κοινό παρονομαστή την αγάπη για την ορειβασία.

Ο Θανάσης Κολοτούρος

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ηλείας ο θάνατος του Θανάση Κολοτούρου, 55 ετών, με καταγωγή από τα Λεχαινά. Ο άτυχος ορειβάτης ήταν ιδιαίτερα έμπειρος και γνωστός στους κύκλους της ορειβασίας για τις πολλές και απαιτητικές αναβάσεις που είχε πραγματοποιήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Ο 55χρονος βρέθηκε θαμμένος κάτω από τη χιονοστιβάδα, μαζί με ακόμη τρεις ορειβάτες – δύο άνδρες και μία γυναίκα- σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο της ορεινής Φωκίδας. Η ομάδα είχε ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης από τον οικισμό Αθανάσιος Διάκος, με στόχο μια απαιτητική χειμερινή διαδρομή στα Βαρδούσια, όμως από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν τα ίχνη τους.

Συγκλονίζει το στοιχείο ότι στην ίδια εξόρμηση, σύμφωνα με το patrisnews.gr επρόκειτο να συμμετάσχει και πέμπτος ορειβάτης, στενός φίλος του 55χρονου, ο οποίος τελικά δεν τα κατάφερε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ήταν εκείνος που, όταν οι φίλοι του δεν έδιναν σημεία ζωής, ειδοποίησε τις Αρχές, αποφεύγοντας οριακά να προστεθεί ακόμη ένα όνομα στη λίστα των θυμάτων.

Γιώργος Δόμαλης

Ο Γιώργος Δόμαλης ήταν ο «επικεφαλής» της ορειβατικής ομάδας, ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία στο βουνό και γνώστης της συγκεκριμένης διαδρομής. Λάτρευε τον Αθανάσιο Διάκο και γι΄αυτό είχε νοικιάσει σπίτι στο χωριό. Πραγματοποιούσε συχνά αναβάσεις στην περιοχή, γνωρίζοντας καλά κάθε γωνιά της.

Ο άτυχος Γιώργος Δόμαλης ήταν απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και είχε συνιδρύσει εταιρείες με αντικείμενο την καινοτομία στο εμπόριο, αξιοποιώντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία στην οποία εργαζόταν εξέδωσε ανακοίνωση για τον χαμό του, γράφοντας: «Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της θυγατρικής εταιρείας μας Novelcosmos και καλό φίλο μας Γιώργο Δόμαλη που χάθηκε στο ορειβατικό δυστύχημα στα Βαρδούσια. Θερμά συλλυπητήρια και δύναμη στην οικογένεια και στους οικείους του».

Κωνσταντίνος Πατίκας

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος Πατίκας, ο οποίος εργαζόταν σε εταιρεία προγραμματιστών. Ο νεαρός αγαπούσε τα extreme sports και την περιπέτεια, ενώ μοιραζόταν συχνά στιγμές από τις δραστηριότητές του, ακόμη και μέσα από το κανάλι του στο YouTube.

Θεοδώρα Καπλάνη

Η κοινότητα της Φωτάδας Τρικάλων έχει βυθιστεί στο πένθος για τον τραγικό χαμό της Θεοδώρας Καπλάνη. Η 31χρονη ήταν το τέταρτο μέλος της ομάδας που καταπλακώθηκε από τη χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια.

Η Θεοδώρα εργαζόταν ως αναπληρώτρια δασκάλα στο Ναύπλιο. Φίλοι και συγγενείς την περιγράφουν ως μια γυναίκα με σπάνιο ήθος, που είχε βαθιά αγάπη για την εκπαίδευση και αφοσίωση στους μαθητές της. Για εκείνη, το βουνό δεν ήταν απλώς μια δραστηριότητα αναψυχής, αλλά τρόπος ζωής και πηγή εσωτερικής γαλήνης.