Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τους τέσσερις ορειβάτες που αγνοούνταν επί δύο 24ωρα στα Βαρδούσια όρη στη Φωκίδα και τελικά εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, επιβεβαιώνοντας τους φόβους των διασωστών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ορειβάτες βρέθηκαν θαμμένοι κάτω από χιονοστιβάδα, λίγο πριν από την κορυφή του βουνού. Το σημείο χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επικίνδυνο, με απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές, γεγονός που δυσχέρανε τις προσπάθειες εντοπισμού τους. Έμπειροι ορειβάτες και διασώστες επισημαίνουν ότι, σε συνθήκες φρέσκου και ασταθούς χιονιού, ακόμη και ένας μικρός θόρυβος ή μια φωνή μπορεί να προκαλέσει χιονοστιβάδα μεγάλης έκτασης.

Οι τέσσερις ορειβάτες βρέθηκαν σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, σχεδόν αγκαλιασμένοι, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν ή να απομακρυνθούν. Νωρίτερα, οι διασώστες είχαν εντοπίσει ίχνη που χάνονταν απότομα, ενισχύοντας το σενάριο της χιονοστιβάδας.

Η ομάδα είχε ξεκινήσει την ανάβαση υπό καλές καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω των υψομετρικών διαφορών και των ιδιαιτεροτήτων του εδάφους. Ένας από τους ορειβάτες γνώριζε καλά τη διαδρομή, καθώς διέμενε τα τελευταία χρόνια στον Αθανάσιο Διάκο και πραγματοποιούσε συχνά τη συγκεκριμένη ανάβαση.

Οι διαδικασίες ανάσυρσης και μεταφοράς των σορών συνεχίζονται με προσοχή, καθώς το σημείο παραμένει δύσβατο. Η επιχείρηση αναμένεται να ολοκληρωθεί όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Ποιοι ήταν οι τέσσερις ορειβάτες που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα

Ο Θανάσης Κολοτούρος, 55 ετών, με καταγωγή από τα Λεχαινά Ηλείας, ήταν έμπειρος ορειβάτης γνωστός για τις πολλές και απαιτητικές αναβάσεις που είχε πραγματοποιήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η αγάπη του για το βουνό και η εμπειρία του στην ορειβασία τον είχαν καθιερώσει στους κύκλους της ορειβασίας, ενώ η παρουσία του στην αποστολή αποτέλεσε σημαντική στήριξη για την ομάδα.

Ο Γιώργος Δόμαλης, επικεφαλής της ομάδας, ήταν επίσης πολύ έμπειρος στο βουνό και γνώριζε καλά τη διαδρομή στα Βαρδούσια, καθώς διατηρούσε σπίτι στον Αθανάσιο Διάκο και πραγματοποιούσε συχνά αναβάσεις στην περιοχή. Απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, είχε συνιδρύσει εταιρείες τεχνολογίας και αξιοποιούσε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία του.

Ο Κωνσταντίνος Πατίκας εργαζόταν σε εταιρεία προγραμματιστών και είχε μεγάλη αγάπη για τα extreme sports και την περιπέτεια, μοιράζοντας συχνά τις εμπειρίες του μέσω του YouTube.

Τέλος, η Θεοδώρα Καπλάνη, 31 ετών, δασκάλα από τη Φωτάδα Τρικάλων, αγαπούσε τη φύση και το βουνό, ενώ συνδύαζε τη δραστηριότητά της με την εσωτερική ισορροπία και την αφοσίωση στους μαθητές της.

Ο πέμπτος της παρέας

Σύμφωνα με το tempo24.news, ένας ακόμη ορειβάτης επρόκειτο να συμμετάσχει στην αποστολή, όμως επαγγελματικές υποχρεώσεις τον κράτησαν πίσω. Ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές όταν οι φίλοι του δεν έδωσαν σημεία ζωής.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, ένας από τους τέσσερις, με καταγωγή από τα Λεχαινά Ηλείας, είχε μεγάλη εμπειρία στην ορειβασία και είχε πραγματοποιήσει αναβάσεις σε ιδιαίτερα απαιτητικές διαδρομές.

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι τέσσερις φίλοι, μεταξύ των οποίων και ένας κάτοικος του χωριού Αθανάσιος Διάκος, ξεκίνησαν το πρωί των Χριστουγέννων με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Κατά τη διάρκεια της πορείας τους, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φαίνεται πως βρέθηκαν αντιμέτωποι με χιονοθύελλα.

Λίγο αργότερα χάθηκε και το σήμα των κινητών τους τηλεφώνων, καθιστώντας αδύνατη κάθε επικοινωνία και σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.