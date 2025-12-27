Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τους τέσσερις ορειβάτες που αγνοούνταν επί δύο 24ωρα στα Βαρδούσια όρη στη Φωκίδα και εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τέσσερις ορειβάτες βρέθηκαν θαμμένοι κάτω από χιονοστιβάδα, λίγο πριν από την κορυφή του βουνού, επιβεβαιώνοντας το βασικό σενάριο που είχαν διατυπώσει από την πρώτη στιγμή οι διασώστες. Το σημείο όπου εντοπίστηκαν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνο, με απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές.

Έμπειροι ορειβάτες και διασώστες επισημαίνουν ότι, σε συνθήκες φρέσκου και ασταθούς χιονιού, ακόμη και ένας μικρός θόρυβος ή μια φωνή μπορεί να προκαλέσει χιονοστιβάδα μεγάλης έκτασης.

Οι τέσσερις ορειβάτες εντοπίστηκαν σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, σχεδόν αγκαλιασμένοι, γεγονός που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν ή να απομακρυνθούν. Νωρίτερα, οι διασώστες είχαν εντοπίσει ίχνη που χάνονταν απότομα, στοιχείο που από την αρχή ενίσχυε το ενδεχόμενο χιονοστιβάδας.

Η ομάδα είχε ξεκινήσει την ανάβαση με καλές καιρικές συνθήκες, ωστόσο η κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω των υψομετρικών και μορφολογικών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής. Σημειώνεται ότι ένας από τους ορειβάτες γνώριζε πολύ καλά τη διαδρομή, καθώς τα τελευταία χρόνια διέμενε στο χωριό Αθανάσιος Διάκος και πραγματοποιούσε συχνά τη συγκεκριμένη ανάβαση.

Οι διαδικασίες ανάσυρσης και μεταφοράς των σορών συνεχίζονται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρόκειται για εξαιρετικά δύσβατο σημείο, και αναμένεται να ολοκληρωθούν όταν το επιτρέψουν οι καιρικές και επιχειρησιακές συνθήκες.

Ο πέμπτος της παρέας

Σύμφωνα με το tempo24.news, μαζί τους ήταν να πάει ακόμα ένας ορειβάτης αλλά τελικά οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του, δεν του επέτρεψαν να συμμετάσχει στην αποστολή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές, ότι οι φίλοι του δεν έχουν δώσει σημεία ζωής.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή ένας εκ των αδικοχαμένων ορειβατών, με καταγωγή από τα Λεχαινά Ηλείας, είχε πολλές αναβάσεις στο ενεργητικό του και μάλιστα σε δύσκολες διαδρομές.

Το χρονικό του τρόμου

Οι τέσσερις φίλοι, μεταξύ των οποίων και ένας από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Κατά την πορεία τους, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, φαίνεται πως έπεσαν πάνω σε χιονοθύελλα, ενώ λίγο αργότερα χάθηκε και το σήμα των κινητών τους τηλεφώνων, καθιστώντας αδύνατη κάθε επικοινωνία.