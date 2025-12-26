Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται οι έρευνες στα Βαρδούσια για τον εντοπισμό τριών ανδρών ηλικίας 30 έως 35 ετών, που αγνοούνται από την ημέρα των Χριστουγέννων. Οι φίλοι είχαν ξεκινήσει πεζοπορία σε δύσβατη περιοχή κοντά στην κοινότητα Αθανάσιος Διάκος στη Φωκίδα και έκτοτε δεν έχουν δώσει κανένα σημείο ζωής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος, με τη συμμετοχή κατοίκων και εθελοντών. Οι τρεις άνδρες, επισκέπτες στην περιοχή, αναχώρησαν το πρωί της 25ης Δεκεμβρίου με προορισμό τα Βαρδούσια, ωστόσο δεν επέστρεψαν ούτε επικοινώνησαν με οικείους τους.

Το αυτοκίνητό τους εντοπίστηκε την Πέμπτη (25/12) από τις δυνάμεις που συμμετέχουν στις έρευνες, χωρίς όμως να βρεθούν ίχνη που να οδηγούν στον εντοπισμό τους. Παράλληλα, τα κινητά τους τηλέφωνα παραμένουν εκτός δικτύου, δυσχεραίνοντας κάθε προσπάθεια επικοινωνίας.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Άμφισσα και το Λιδωρίκι, ενώ από το βράδυ της Παρασκευής συνδράμει η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία. Επιπλέον, στη διαδικασία συμμετέχει ειδική ομάδα με drone από τη Λάρισα, η οποία πραγματοποιεί εναέρια επιτήρηση σε δυσπρόσιτα σημεία.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, κ. Μαστροκωστόπουλος, «οι έρευνες διεξάγονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένη ορατότητα στα ορεινά τμήματα των Βαρδουσίων».