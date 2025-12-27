«Λόγω φόρτου εργασίας δε θα μπορούσα να βρεθώ μέσα στις γιορτές, εδώ στο βουνό» λέει ο 5ος της παρέας των ορειβατών, που σώθηκε από την τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη, στη Φωκίδα, γιατί αποφάσισε να μην ακολουθήσει τους φίλους του στο βουνό. Μια απόφαση, που του έσωσε τη ζωή…

Ήταν εκείνος που κάλεσε τις αρχές στη Φωκίδα, για να ενημερώσει ότι δε μπορεί να βρει τους ορειβάτες φίλους του, που βρίσκονταν στα Βαρδούσια Όρη. «Κάλεσα να δω τι γίνεται και να πω και χρόνια πολλά την ημέρα αυτή. Δεν υπήρχε σήμα για πολλές φορές που κάλεσα και μετά ξεκίνησα τη διαδικασία να ενημερώσω τις αρμόδιες υπηρεσίες αναζήτησης των παιδιών» περιέγραψε ο ίδιος στον Alpha.

«Έφυγαν ουσιαστικά όπως… τους άρεσε. Τουλάχιστον έφυγαν σε μια δραστηριότητα την οποία επιθυμούσαν να κάνουν όπως όλοι μας, όσα παιδιά ασχολούμαστε με το βουνό. Το βουνό κατά 99% σώζει ζωές και 1% θα πάρει ζωές. Μία χιονοστιβάδα είναι κυρίως αποτέλεσμα καιρικών συνθηκών».

Μάλιστα ο ίδιος αποκαλύπτει, ότι για την οικογένεια του ενός ορειβάτη που έχασε τη ζωή του, είναι διπλό το πένθος, αφού έφυγε από τη ζωή και ο παππούς του. Ο πατέρας έψαχνε τον ορειβάτη γιο του, για να του πει τα δυσάρεστα νέα, χωρίς να γνωρίζει ότι και ο γιος του, είναι νεκρός.

«Πήρε ασθενοφόρο τον πατέρα του. Την ίδια μέρα που έχασε τον γιο του, έχασε και τον πατέρα του. Έπαιρνε τηλέφωνο τον Γιώργο να τον ενημερώσει ότι πέθανε ο παππούς του και εκείνη την ημέρα χωρίς να ξέρει, είχε χάσει και τον γιο του» περιέγραψε ο φίλος των ορειβατών.

H επιχείρηση

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, τέσσερις ορειβατικές ομάδες της ΕΜΑΚ, ενώ drone χτένιζε από αέρος δύσβατα σημεία της περιοχής. Το απόγευμα της Παρασκευής ήταν που έγιναν γνωστά τα δυσάρεστα νέα για τις οικογένειες των αγνοούμενων ορειβατών.

Ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, αν τους καταπλάκωσε χιονοστιβάδα ή αποκολλήθηκε κάποιο κομμάτι χιονιού παρασύροντάς τους.

Τρία είναι τα πιο πιθανά σενάρια της τραγωδίας.

Το πρώτο, οι τέσσερις φίλοι να αποπροσανατολίστηκαν και να κίνησαν από δύσβατο μονοπάτι προς την κορυφή. Το δεύτερο σενάριο, να μην πήραν τις απαραίτητες προφυλάξεις για να φτάσουν στο σημείο Κόρακας και το τρίτο, να δυσχέραναν ξαφνικά οι καιρικές συνθήκες, εκείνοι να πάτησαν σε φρέσκο χιόνι, προκαλώντας τη χιονοστιβάδα που τους καταπλάκωσε.

«Αυτή λοιπόν όταν πατήσεις πάνω ξεκολλάει από το προηγούμενο γιατί δεν έχει αποκτήσει συνοχή. Δεν ήταν και πολύ το χιόνι, ήταν όμως πακτωμένο, έφυγε όλο αυτό και αυτοί όπως γλιστρήσανε και καταλήξαν κάπου, όλη αυτή η πλάκα έπεσε πάνω τους», εξήγησε ο ορειβάτης Παύλος Τσιάντος.

Ξεκόλλησε μεγάλο κομμάτι

«Το σημείο που εντοπίσαμε τις σορούς ήταν πολύ δύσβατο και οι καιρικές συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Πρέπει να ξεκόλλησε μεγάλο κομμάτι χιόνι από τα πόδια τους και τους πήρε η χιονοστιβάδα, γιατί βρέθηκαν πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον, παρασύρθηκαν για αρκετά μέτρα, πιθανότατα ζωντανοί, εγκλωβίστηκαν και ήταν χωμένοι στο χιόνι. Δεν αποκλείεται ο θάνατος τους να ήτανε ασφυκτικός», ανέφερε στο MEGA διασώστης που συμμετείχε στην ανάσυρση των σορών.