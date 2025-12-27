Τις αντίξοες και επίκινδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες οι ομάδες διασωστών έκαναν τα αδύνατα δυνατά για να βρουν όσο πιο σύντομα γινόταν τους 4 ορειβάτες, προτού διαπιστωσθεί ότι είχαν χάσει τις ζωές τους από χιονοστιβάδα σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 2.000 μέτρων, καταγράφει συγκλονιστικό βίντεο.

Στις ίδιες εικόνες αποτυπώνεται η τελευταία πράξη της τραγωδίας. Μέσα στα χιόνια, οι διασώστες έχουν φτάσει στον τόπο του άδικου χαμοπύ, αφότου έχουν καταφέρει να εντοπίσουν σε λίγο χρόνο για τέτοιου είδους επικίνδυνες επιχειρήσεις τα ίχνη τους, και παραδίδουν τις σορούς σε ελικόπτερο που ίπταται στην ομίχλη.

