Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των τεσσάρων ορειβατών που εντοπίστηκαν νεκροί στα Βαρδούσια Όρη, μετά τη φονική χιονοστιβάδα που τους καταπλάκωσε. Στην περιοχή επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής και εθελοντικών ομάδων, με στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν από τη δύση του ηλίου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μία από τις σορούς έχει ήδη παραληφθεί από το ελικόπτερο Super Puma που συμμετέχει στην επιχείρηση και αναμένεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ιτέας, ενώ πιθανόν στη συνέχεια να μεταφερθεί στο Ρίο για νεκροτομή. Για τους υπόλοιπους τρεις ορειβάτες, οι διασώστες προσπαθούν να τους μεταφέρουν σε πλάτωμα ώστε να πραγματοποιηθεί η ανέλκυση με βίντσι.

Οι συνθήκες στο σημείο της τραγωδίας

«Στα 2.000 μέτρα η επιχείρηση, ορεινός όγκος με χιόνι και απότομη πλαγιά», περιγράφει ο Χάρης Ασαργιωτάκης, μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής που συμμετέχει στις προσπάθειες. Οι δυνάμεις έχουν χωριστεί, με την ομάδα βάσης να βρίσκεται χαμηλότερα, ενώ οι ειδικές μονάδες επιχειρούν στο δύσβατο σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία.

«Είμαστε στη βάση που είναι η επιχείρηση… εγώ βρίσκομαι κάτω, στα 1.700-1.800 μέτρα περίπου όπου δεν έχει χιόνι. Αυτό το περιστατικό είναι γύρω στα 2.000 μέτρα, εκεί έχει χιόνι», αναφέρει ο κ. Ασαργιωτάκης, περιγράφοντας το τοπίο ως έναν ορεινό όγκο με βράχια και απότομη πλαγιά.

Στο σημείο βρίσκονται τέσσερις ομάδες της ΕΜΑΚ, οδηγοί βουνού και εθελοντές, με τα μέλη της ΕΜΑΚ να έχουν ανέβει ψηλά για να προετοιμάσουν τα θύματα για την αεροδιακομιδή.

Το «Σχέδιο Β» των διασωστών

Η αγωνία κορυφώνεται καθώς ο χρόνος πιέζει. Όπως εξηγεί ο κ. Ασαργιωτάκης, υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που το ελικόπτερο δεν καταφέρει να ολοκληρώσει την αποστολή, κάτι που θα προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση.

«Εάν δεν καταφέρει το ελικόπτερο, θα γίνει διακομιδή με τα χέρια, το οποίο σημαίνει 2 ώρες τουλάχιστον περπάτημα… Άρα για το κατέβασμα πάλι θα θέλουμε αντίστοιχο χρόνο». Ο ίδιος εκφράζει την ελπίδα η διαδικασία να ολοκληρωθεί από αέρος «για να μην καθυστερήσουμε, αλλιώς θα μας πάρει η νύχτα».

Ευνοϊκός παράγοντας στην επιχείρηση είναι ο καιρός, ο οποίος αυτή την ώρα παραμένει καθαρός και χωρίς ανέμους, διευκολύνοντας το έργο των πτητικών μέσων.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε χθες, όταν εντοπίστηκαν οι τέσσερις ορειβάτες θαμμένοι κάτω από χιονοστιβάδα. Η ομάδα είχε ξεκινήσει ανήμερα των Χριστουγέννων από τον Αθανάσιο Διάκο για μια ορεινή διαδρομή, ωστόσο χάθηκαν τα ίχνη τους και φίλος τους ειδοποίησε τις αρχές.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν περίπου 30 πυροσβέστες από την 1η, 6η, 7η και 8η ΕΜΑΚ, καθώς και drone, ερπυστριοφόρα οχήματα και εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από Αθήνα, Αχαΐα και Φωκίδα.