Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να ταξιδέψει αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα συναντηθεί με τον στενό του σύμμαχο, τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε στο AFP.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η ατζέντα των συνομιλιών θα είναι ιδιαίτερα πυκνή, με κυρίαρχο θέμα τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Η συνάντηση αυτή θα είναι η πέμπτη μεταξύ των δύο ηγετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο πριν από περίπου έναν χρόνο.

«Ο Νετανιάχου πιθανότατα θα έρθει να με δει στη Φλόριντα», είχε δηλώσει ο Τραμπ στα μέσα Δεκεμβρίου, αναφερόμενος στην πολυτελή ιδιοκτησία του στο Μαρ-α-Λάγκο. «Θέλει να με δει», είχε προσθέσει τότε.

Στο επίκεντρο Ιράν, Συρία και Χεζμπολάχ

Σύμφωνα με την εφημερίδα Yedioth Ahronoth, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν επίσης για το Ιράν, μετά τον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών τον Ιούνιο, αλλά και για τη Συρία και τη Χεζμπολάχ. Κεντρικό ζήτημα θα αποτελέσει η εφαρμογή της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας στη Γάζα.

Η αμερικανική κυβέρνηση και οι περιφερειακοί μεσολαβητές, με επικεφαλής την Αίγυπτο και το Κατάρ, πιέζουν για επιτάχυνση της διαδικασίας έναρξης της νέας αυτής φάσης.

Η εύθραυστη εκεχειρία και οι επόμενες κινήσεις

Η εκεχειρία, που βασίζεται σε ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ υπό την εποπτεία του Τραμπ, έθεσε τέλος σε δύο χρόνια πολέμου τον περασμένο Οκτώβριο, μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ωστόσο, παραμένει εύθραυστη, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις.

Η δεύτερη φάση προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη σταδιακή απόσυρση του ισραηλινού στρατού από όλη τη Γάζα, τη συγκρότηση μεταβατικής αρχής και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.

Πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, το Ισραήλ ζητά την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα, του αστυνομικού Ραν Γκβίλι, με τη Χαμάς να υποστηρίζει ότι δεν έχει ακόμη εντοπίσει τα λείψανά του.

Η στάση της Ουάσιγκτον

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο Axios, η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να ανακοινώσει το συντομότερο δυνατό τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης Παλαιστινίων τεχνοκρατών, η οποία θα αποτελέσει τη μεταβατική αρχή για τη Γάζα.

Το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει ότι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται «όλο και πιο απογοητευμένοι από τις ενέργειες του Νετανιάχου, που υπονομεύουν την εύθραυστη εκεχειρία και την ειρηνευτική διαδικασία».