Ο Ναφτάλι Μπένετ, πρώην πρωθυπουργός και σημαίνων στέλεχος της ισραηλινής δεξιάς, ζήτησε την παραίτηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας το γραφείο του για «προδοσία» στην υπόθεση Qatargate, μετά τις νέες αποκαλύψεις του Τύπου.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υπάρχουν υποψίες ότι στενοί συνεργάτες του Νετανιάχου λάμβαναν χρήματα από την Ντόχα, για να προωθούν στο Ισραήλ τα συμφέροντα του Κατάρ. Η χώρα αυτή φιλοξενεί την ηγεσία της Χαμάς και είχε μεσολαβήσει για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ δύο σύμβουλοι του Νετανιάχου, οι Γιόναταν Ούριχ και Έλι Φελντστάιν, τέθηκαν προσωρινά υπό κράτηση στα τέλη Μαρτίου. Ένας τρίτος ύποπτος, ο Γισραέλ Έινχορν, φέρεται να διαμένει πλέον στη Σερβία.

Το τηλεοπτικό δίκτυο i24 μετέδωσε την Κυριακή, ότι υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ Φελντστάιν και Έινχορν, οι οποίες φέρονται να αποδεικνύουν πως εργάζονταν για λογαριασμό του Κατάρ. Παράλληλα, σύμφωνα με άλλα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι Ούριχ και Φελντστάιν θεωρούνται ύποπτοι για μεταβίβαση απόρρητων πληροφοριών σε καταριανές πηγές, εν μέσω του πολέμου στη Γάζα.

Οι σκληρές δηλώσεις του Μπένετ

Ο Μπένετ κατηγόρησε «τρεις από τους στενότερους συμβούλους του Νετανιάχου», ότι «ενήργησαν ως πληρωμένοι πράκτορες του Κατάρ» την ώρα που οι Ισραηλινοί στρατιώτες «μάχονταν και έπεφταν από τις σφαίρες της Χαμάς που αγοράστηκαν με καταριανά χρήματα».

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ανέφερε ότι «το γραφείο του Νετανιάχου πρόδωσε το κράτος του Ισραήλ και τους στρατιώτες του Τσαχάλ εν καιρώ πολέμου και ενήργησε για λογαριασμό του Κατάρ με δέλεαρ το κέρδος». Ο ίδιος πρόσθεσε πως «είτε ο Νετανιάχου γνώριζε, είτε όχι, ότι το γραφείο του εργαζόταν, έναντι αμοιβής, για τον εχθρό, επιβάλλεται η άμεση παραίτησή του», χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «τη σοβαρότερη προδοσία στην ιστορία του Ισραήλ».

Η απάντηση Νετανιάχου και οι πολιτικές προεκτάσεις

Τον Απρίλιο, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι το Κατάρ «δεν είναι εχθρός» του Ισραήλ, υπερασπιζόμενος τους δύο συμβούλους του. Παράλληλα, ο Μπένετ, ο οποίος είχε ανακοινώσει το 2022 την αποχώρησή του από την πολιτική, φαίνεται σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις να είναι σε πλεονεκτική θέση έναντι του Νετανιάχου ενόψει των εκλογών του 2026.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ στήριξε τις κατηγορίες του Μπένετ, υπογραμμίζοντας ότι «το Qatargate ήταν στην πραγματικότητα η σοβαρότερη υπόθεση προδοσίας στην ιστορία του κράτους».