Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, πρωθυπουργός του Ισραήλ, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση εναντίον κρατών που, όπως υποστηρίζει, επιχειρούν να πλήξουν τη διεθνή θέση του Ισραήλ και να αποδυναμώσουν τη στήριξη των συμμάχων του. Οι δηλώσεις του έγιναν τη Δευτέρα (15/9), κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο υπουργείο Εξωτερικών στην Ιερουσαλήμ, ενώπιον αντιπροσωπείας 250 Αμερικανών νομοθετών.

«Εκτιμούμε την υποστήριξή σας», ανέφερε απευθυνόμενος στους Αμερικανούς βουλευτές —την πολυπληθέστερη αντιπροσωπεία από μια χώρα που επισκέφθηκε ποτέ το Ισραήλ— προσθέτοντας: «υπάρχει μια προσπάθεια να διαβρωθεί αυτή η υποστήριξη».

Ο Ισραηλινός ηγέτης τόνισε: «Έχουν πετύχει παγκόσμια απομόνωση; Όχι. Οι ΗΠΑ είναι μαζί μας, όπως και πολλές άλλες χώρες. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα που επικεντρώνεται στη Δυτική Ευρώπη και εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την άρση αυτού του αποκλεισμού». Συνέχισε λέγοντας: «Όπως πετύχαμε με τον στρατιωτικό αποκλεισμό, θα πετύχουμε και με τον πολιτικό αποκλεισμό».

Ο ίδιος έκανε λόγο για μια «προσπάθεια πολιορκίας – όχι τόσο απομόνωσης όσο πολιορκίας του Ισραήλ – που ενορχηστρώνεται από τις ίδιες δυνάμεις που υποστήριξαν το Ιράν». Επεσήμανε ότι το Ιράν είχε επιχειρήσει μια «στρατιωτική πολιορκία» του Ισραήλ μέσω των τρομοκρατικών δικτύων που υποστηρίζει, ωστόσο το Ισραήλ κατόρθωσε να σπάσει τον κλοιό αυτόν.

Στο ίδιο πλαίσιο, κατονόμασε συγκεκριμένες χώρες, λέγοντας: «Το ένα είναι η Κίνα. Και το άλλο είναι το Κατάρ. Οργανώνουν μια επίθεση στο Ισραήλ… μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του δυτικού κόσμου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και θα το αντιμετωπίσουμε με τις δικές μας μεθόδους».

Συνάντηση με Ρούμπιο

Η τοποθέτηση του Νετανιάχου έγινε μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με τον οποίο πραγματοποίησαν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, «η παρουσία του Ρούμπιο είναι ένα σαφές σημάδι ότι οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ ενάντια στον αντισημιτισμό και τις “αδύναμες κυβερνήσεις” που δαιμονοποιούν το Ισραήλ». Επιπλέον, σημείωσε: «Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε από κοινού», ώστε να αντιμετωπίσουν «τους κοινούς εχθρούς» και να προασπίσουν τον κοινό τους πολιτισμό.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης πως δεν αποκλείει «περαιτέρω πλήγματα εναντίον ηγετών της Χαμάς ‘όπου κι αν βρίσκονται’». Ο Μάρκο Ρούμπιο από την πλευρά του ανέφερε πως «όλοι οι όμηροι πρέπει να επιστρέψουν αμέσως στις πατρίδες τους» και τόνισε ότι η Χαμάς πρέπει να «εξοντωθεί ως ένοπλη ομάδα». Πρόσθεσε επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει προσηλωμένος στους στόχους αυτούς.

Παράλληλα, επισήμανε πως το Ιράν αποτελεί απειλή όχι μόνο για το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, αλλά και για τους συμμάχους τους στον Κόλπο και την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι ένα πυρηνικό Ιράν είναι «απαράδεκτος κίνδυνος» για τη διεθνή κοινότητα.

Αντιδράσεις από τη σύνοδο του Κατάρ

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου προκάλεσαν έντονη κριτική από αραβικές και ισλαμικές χώρες που συμμετείχαν σε έκτακτη σύνοδο κορυφής στη Ντόχα, με αφορμή την ισραηλινή επίθεση σε ηγετικά στελέχη της Χαμάς στις 9 Σεπτεμβρίου.

Ο εμίρης του Κατάρ κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι επιδίωξε να εκτροχιάσει τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας: «Όποιος εργάζεται επίμονα και μεθοδικά για να δολοφονήσει το μέρος με το οποίο διαπραγματεύεται έχει σκοπό να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις». Κατηγόρησε προσωπικά τον Νετανιάχου, λέγοντας ότι «ονειρεύεται η αραβική περιοχή να γίνει μια σφαίρα ισραηλινής επιρροής» και προειδοποίησε πως «αυτό είναι μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση».

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ ελ-Σίσι, υπογράμμισε πως η επιθετικότητα του Ισραήλ «ξεπέρασε όλες τις κόκκινες γραμμές», λέγοντας: «Το ισραηλινό χάος απαιτεί κοινή δράση για την προστασία των συμφερόντων μας». Δήλωσε επίσης: «Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή εμποδίζει το μέλλον της ειρήνης, απειλεί την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των λαών της περιοχής και προσθέτει εμπόδια στις πιθανότητες για τυχόν νέες ειρηνευτικές συμφωνίες και μάλιστα ακυρώνει τις υπάρχουσες».

Ο βασιλιάς Αμπντουλάχ Β‘ της Ιορδανίας τόνισε στη σύνοδο ότι το χτύπημα στο Κατάρ αποτελεί «απόδειξη ότι η ισραηλινή απειλή δεν γνωρίζει όρια» και κάλεσε σε «σαφή και αποτρεπτική» απάντηση. Προέτρεψε τα αραβικά και ισλαμικά κράτη να λάβουν πρακτικά μέτρα και να «εξετάσουν όλα τα εργαλεία κοινής δράσης» για να αντιμετωπίσουν την ισραηλινή απειλή.