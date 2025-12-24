Ο Ισραηλινός Πρωθπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, μετά τον τραυματισμό ενός στρατιωτικού από εκρηκτικό μηχανισμό στη Ράφα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, το Ισραήλ «θα απαντήσει αναλόγως» στο περιστατικό που σημειώθηκε στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Ένας Ισραηλινός αξιωματικός τραυματίστηκε ελαφρά όταν το στρατιωτικό όχημα στο οποίο επέβαινε πέρασε πάνω από εκρηκτικό μηχανισμό.

Η ίδια ανακοίνωση τόνισε ότι η Χαμάς οφείλει να τηρήσει πλήρως τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί πρόσφατα ή αν βρισκόταν εκεί από παλαιότερη περίοδο.

Με πληροφορίες από Times of Israel.