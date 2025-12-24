Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα επενδύσει 350 δισεκατομμύρια σέκελς (περίπου 110 δισ. δολάρια) για την ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης βιομηχανίας όπλων, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από ξένες χώρες.

«Θα συνεχίσουμε να προμηθευόμαστε τα απαραίτητα εφόδια, ενώ θα εξοπλιζόμαστε ανεξαρτήτως» δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση προς τιμήν νέων πιλότων.

Ο Νετανιάχου επισήμανε ότι «δεν γνωρίζει αν μια χώρα μπορεί να γίνει πλήρως ανεξάρτητη», ωστόσο τόνισε πως η κυβέρνησή του θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει ότι τα περισσότερα όπλα θα παράγονται στο εσωτερικό της χώρας.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων για το κράτος του Ισραήλ και να μειώσουμε την εξάρτηση από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των συμμάχων» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.