Σε μεγάλη επιχείρηση της ιταλικής αστυνομίας και του ειδικού σώματος της οικονομικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν εννέα συλλήψεις με την κατηγορία της χρηματοδότησης της Χαμάς με συνολικά 7 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρει η ιταλική δικαιοσύνη, τα χρήματα διοχετεύονταν μέσω οργανώσεων που, επισήμως, δραστηριοποιούνταν στον τομέα του εθελοντισμού και της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον άμαχο πληθυσμό. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιστινίων της Ιταλίας, Μοχάμαντ Χανούν.

Οι Ιταλοί εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι το δίκτυο αυτό κεκαλυμμένης χρηματοδότησης της Χαμάς λειτουργούσε για περίπου 20 χρόνια. Η επιχείρηση συντονίσθηκε από την Εθνική Εισαγγελία κατά της Μαφίας και της Τρομοκρατίας, σε συνεργασία με την εισαγγελία της Γένοβας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο Χανούν θεωρείται ένα από τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς και φέρεται να χρησιμοποίησε πάνω από το 70% των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν μέσω εκστρατειών υπέρ του άμαχου παλαιστινιακού πληθυσμού για την οικονομική ενίσχυση της οργάνωσης ή συνδεδεμένων φορέων.