Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συναντήθηκε στην Άγκυρα με αξιωματούχους του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, προκειμένου να συζητήσουν την πορεία της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την προώθησή της στη δεύτερη φάση, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι εκπρόσωποι της Χαμάς ενημέρωσαν τον Τούρκο υπουργό πως έχουν τηρήσει τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της συμφωνίας. Ωστόσο, υποστήριξαν ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική δράση του Ισραήλ στη Γάζα εμποδίζει την εφαρμογή της επόμενης φάσης.

Οι αξιωματούχοι της οργάνωσης επεσήμαναν ακόμη ότι η ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει ανεπαρκής.

Τόνισαν την ανάγκη για επιπλέον φάρμακα, καύσιμα και εξοπλισμό στέγασης, προκειμένου να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες του άμαχου πληθυσμού.

Την δευτέρα ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι αναμένει από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει στις «πρώτες εβδομάδες» του 2026 την έναρξη της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα.

Παράλληλα, αντιπροσωπείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία συναντήθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι της Φλόριντας για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα του ειρηνευτικού σχεδίου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η δεύτερη φάση της συμφωνίας προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, τη συγκρότηση μεταβατικής κυβερνητικής αρχής και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης για την επίβλεψη της διαδικασίας.